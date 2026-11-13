Mindfulness longe das telas: especialista explica por que encaixar peças pode ajudar a aliviar a sobrecarga digital e mudar sua relação com o tempo e a incerteza

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A constante exposição a notificações e estímulos digitais fragmenta a atenção humana e esgota os recursos mentais. Diante desse cenário, montar quebra-cabeças surge como uma ferramenta para resgatar a concentração e diminuir o estresse diário.

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Com essa proposta, o projeto "Momentos de calma que se entrelaçam", promovido pela Libraccio em conjunto com a Serenis e a Ravensburger, oferece oficinas gratuitas em novembro de 2026 nas cidades de Milão, Roma e Florença, na Itália. Os encontros têm a condução de Martina Migliore, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e Head of Business Learning & Culture da Serenis.

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O impacto no cérebro

A especialista esclarece que as pessoas não estão perdendo a capacidade biológica de focar, mas esgotando as energias para isso. O cérebro responde ao excesso de estímulos dividindo a atenção. Os sinais desse cansaço surgem na dificuldade de terminar uma tarefa sem olhar o celular, na irritabilidade, na sensação de urgência e na fadiga mental constante.

O multitasking humano constitui uma ilusão neurofisiológica: o cérebro não processa comandos complexos ao mesmo tempo, mas alterna rapidamente entre tarefas por meio do mecanismo de task-switching (alternância de tarefas). Essa troca consome recursos cognitivos e eleva o estresse.

O quebra-cabeça atua como um dispositivo de descompressão analógica ao mobilizar a memória de trabalho com estímulos visuo-espaciais e táteis. Esse envolvimento afasta a passividade da navegação digital e interrompe pensamentos repetitivos e a ansiedade antecipatória.

Presença e tolerância

A experiência integra técnicas de atenção plena e conceitos da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Procurar e encaixar peças funciona como meditação informal ao focar detalhes sensoriais e ancorar a mente no momento presente.

O exercício também funciona como treino de flexibilidade cognitiva. Quando uma peça não cabe, a pessoa aprende a tolerar a frustração e entende o erro como informação útil para a tentativa seguinte, e não como falha pessoal.

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Pausas analógicas de 10 a 15 minutos bastam para desacelerar e preservar a mente. Martina Migliore sugere aplicar em casa a regra da "tavolo analogico": Manter uma mesa livre de eletrônicos com um quebra-cabeça em andamento, dedicando cinco ou dez minutos ao jogo para mudar o ritmo mental.