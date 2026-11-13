Escrever listas à mão diz algo sobre você? O hábito levanta questões sobre memória e organização, mas há um limite importante no que pode revelar sobre sua personalidade

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A escolha entre o papel e a tela ao planejar o dia altera a forma de pensar. No celular, palavras surgem rápido e incluir itens dispensáveis não exige esforço, o que amplia a lista e a chance de dispersão. No papel, o processo físico mais lento impõe microesforços que filtram prioridades antes mesmo do registro.

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O impacto cerebral da escrita

Estudos com estudantes universitários mostram que anotações manuais geram resumos mais curtos e retrabalhados, enquanto computadores levam à transcrição literal. Experimentos mais amplos indicam que o método manual não torna ninguém automaticamente mais inteligente, mas reflete uma preferência por um estilo mental analítico e sintetizador.

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Pesquisas com eletroencefalograma registraram maior conectividade em áreas cerebrais ligadas à memória e ao aprendizado durante o traçado manual. Uma revisão da Universidade de Insubria, localizada na Itália, reforça que o gesto gráfico reúne memória visual, motora, linguagem e planejamento. O suporte físico também afasta notificações e estímulos digitais simultâneos.

Nove traços comuns de quem prefere o papel