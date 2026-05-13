Escrever à mão: como este hábito pode turbinar seu cérebro e memória
Prática estimula áreas do cérebro ligadas à criatividade e ao aprendizado; veja os benefícios para crianças e adultos na era digital
compartilheSIGA
Em um cotidiano cada vez mais dominado por telas, teclados e comandos de voz, o hábito de escrever à mão perde espaço. A prática, no entanto, ativa áreas do cérebro relacionadas à memória, coordenação motora, criatividade e compreensão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O tema divide opiniões ao redor do mundo. Em 2016, a Finlândia deixou de exigir o ensino da letra cursiva e passou a priorizar a digitação. Nos Estados Unidos, a cursiva perdeu força em 2010, embora estados como Califórnia e Flórida tenham reintroduzido a prática. Já países como França e Japão continuam a valorizar a escrita manual.
Leia Mais
-
-
Estudos: entenda o impacto da leitura na formação do estudante
-
No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não exige o ensino da letra cursiva como conteúdo isolado, mas a inclui no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.
Segundo Patrícia Torres, coordenadora pedagógica da Escola Bilíngue Aubrick, a BNCC prevê o desenvolvimento de habilidades de produção de textos em diferentes grafias. "A escrita cursiva e manual ainda ocupa espaço importante na educação formal e deve ser valorizada como ferramenta para o desenvolvimento cognitivo, motor e acadêmico", pontua.
A importância da escrita na infância
Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, afirma que a escrita manual é essencial durante a alfabetização. "O ato de formar letras no papel envolve coordenação motora fina, controle muscular, percepção espacial, atenção e planejamento", explica.
Ao escrever, a criança ativa diferentes áreas do cérebro, o que fortalece conexões neurais importantes para a aprendizagem. "A criança não apenas reconhece a letra, ela vivencia o movimento necessário para produzi-la, fortalecendo a relação entre som, símbolo e significado", acrescenta Martins.
Para Jacqueline Cappellano, psicopedagoga da Escola Internacional de Alphaville – EIA, escrever à mão desenvolve melhor compreensão leitora, memória e capacidade de organização do pensamento. "A escrita manual envolve um processo complexo que conecta a mão ao cérebro, facilitando a fixação de conteúdos", diz.
A especialista da EIA destaca outros benefícios para o desenvolvimento infantil:
-
aprimoramento da coordenação motora fina;
-
fortalecimento da aprendizagem;
-
desenvolvimento da criatividade e da expressão;
-
melhora na concentração e atenção;
-
fortalecimento da autoconfiança.
Hábito deve seguir na vida adulta
Para adultos, a escrita manual continua sendo uma aliada para a produtividade, memória e saúde mental. Luísa Cassaniga, coordenadora pedagógica do colégio Progresso Bilíngue Taquaral, explica que a prática ajuda o cérebro a filtrar e priorizar informações.
"Diferentemente da digitação, a escrita manual exige síntese. Por isso, ela melhora a retenção do conteúdo e pode até reduzir a ansiedade, ao externalizar pensamentos", afirma a especialista, que sugere pequenos hábitos para manter o cérebro ativo:
-
fazer listas de compras ou tarefas no papel;
-
usar agenda ou planner para organizar compromissos;
-
escrever resumos e mapas mentais ao estudar;
-
manter um diário para registrar pensamentos e emoções;
-
escrever cartas, bilhetes ou mensagens especiais;
-
praticar lettering ou caligrafia como hobby;
-
anotar metas semanais ou mensais;
-
testar exercícios com a mão não dominante para estimular novas conexões cerebrais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.