Taquicardia súbita: uma manobra pode acionar o “freio” do coração

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Uma crise de taquicardia supraventricular pode começar de maneira súbita, com batimentos acelerados sentidos no peito ou na garganta. Em pessoas clinicamente estáveis que apresentam taquicardias regulares de complexo estreito no eletrocardiograma, a manobra de Valsalva modificada figura entre as primeiras intervenções recomendadas por diretrizes, permitindo normalizar o ritmo sem o uso inicial de remédios.

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Uma metanálise publicada em 2026 na revista "Internal and Emergency Medicine", reunindo nove estudos randomizados com 1.415 pacientes em pronto-socorro, apontou o retorno ao ritmo normal em 50,1% dos casos tratados com a técnica modificada, contra 18,8% no método tradicional. O dado representa cerca de 31 sucessos a mais para cada cem pessoas atendidas, sem o registro de eventos adversos graves.

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Como funciona o protocolo

A versão modificada exige ações coordenadas com o auxílio de um profissional de saúde. No protocolo do estudo britânico REVERT, o paciente começava semissentado e soprava durante 15 segundos contra uma resistência controlada de 40 milímetros de mercúrio.

Em seguida, o paciente deitava-se enquanto o socorrista elevava suas pernas a cerca de 45 graus por outros 15 segundos, retornando depois à posição semissentada para reavaliação. Esse processo físico estimula o retorno de sangue venoso ao coração e potencializa a atividade do nervo vago.

A estimulação vagal desacelera a condução dos impulsos no nó atrioventricular. Esse freio elétrico interrompe o circuito contínuo que alimenta taquicardias por reentrada, como a taquicardia por reentrada nodal (AVNRT) e a taquicardia por reentrada atrioventricular (AVRT). Em quadros como o flutter atrial, a técnica reduz temporariamente os batimentos que chegam aos ventrículos e ajuda no diagnóstico, mas não cessa o circuito nos átrios.

Condutas e sinais de urgência

Caso a manobra não normalize o ritmo e o indivíduo permaneça estável, a equipe médica pode administrar adenosina por via endovenosa sob monitoramento contínuo. Em situações nas quais a circulação fica comprometida, a prioridade passa a ser o atendimento de emergência com cardioversão elétrica sincronizada.

O esforço de sopro pode ser executado com uma seringa sem agulha ou aparelhos específicos. Um ensaio publicado em 2026 na "JAMA Cardiology" mostrou 63,2% de reversão após duas tentativas com dispositivo mecânico de auxílio, frente a 29,2% no método padrão, durante exames eletrofisiológicos com arritmias induzidas.

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Para episódios frequentes de taquicardia por reentrada diagnosticada, a ablação por cateter é uma alternativa clínica para tratar a origem do problema. Se o ritmo acelerado surgir em repouso associado a dor no peito, falta de ar, síncope ou sensação de desmaio, a orientação determina acionar o serviço de emergência pelos números 112 ou 118 sem atrasar o socorro para tentar a manobra.