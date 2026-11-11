Psicodélico de planta da Caatinga é aliado no tratamento da depressão

Por André Julião, de Itatiba (SP)

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Uma substância psicodélica encontrada em plantas nativas do Brasil, o DMT, tem sido investigada como uma alternativa promissora para o tratamento da depressão. Resultados de estudos recentes sobre o tema foram apresentados na terça-feira (10/11) por Dráulio Araújo, professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante a Escola Interdisciplinar Fapesp 2026: Ciências Exatas e Naturais, Engenharia e Medicina.

“Uma das vantagens dos psicodélicos é que eles não causam dependência. Além disso, alguns são autorizados no Brasil para rituais religiosos e estudos científicos”, conta o pesquisador.

Um dos primeiros estudos conduzidos pelo grupo da UFRN usou a ayahuasca, bebida amazônica ritualística preparada a partir das folhas da Psychotria viridis, que contém DMT, e do cipó Banisteriopsis caapi, rico em alcaloides que inibem a ação do suco gástrico sobre o DMT, fazendo com que ele possa chegar ao cérebro.

Ainda que os resultados tenham sido promissores, o longo tempo de ação da ayahuasca, de até quatro horas, somado aos efeitos adversos, como vômito e diarreia, fez o grupo buscar alternativas. A necessidade de combinar duas plantas também pesou na decisão, contou Dráulio.

A jurema-preta (Mimosa tenuiflora), endêmica do Nordeste brasileiro, se mostrou promissora pela facilidade com que é encontrada. Ao extrair cristais de DMT da planta e administrá-los a pacientes por meio de vapor inalado – sem que a molécula passasse pelo estômago e fosse destruída – o grupo obteve resultados animadores.

Além da ausência de efeitos colaterais e do tempo de ação de apenas 15 minutos, os pesquisadores observaram melhora nos pacientes com depressão mesmo um ano após uma única administração. “Nossa proposta não é interromper a terapia farmacológica em curso, mas acrescentar essa intervenção, assim como um paciente com uma condição física faz uma cirurgia e continua o tratamento após o procedimento”, compara o pesquisador.



A ideia de Dráulio, caso os estudos clínicos continuem se mostrando promissores, é produzir um tratamento de baixo custo, que possa ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos 11,7 milhões de pessoas com depressão no Brasil, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Interdisciplinaridade é foco do evento

A palestra apresentada pelo professor da UFRN incorpora o espírito das Escolas Interdisciplinares Fapesp, que este ano reúnem 120 participantes de diferentes partes do Brasil e de diversos campos de estudo. Além do evento voltado a Ciências Exatas e Naturais, Engenharia e Medicina, ocorre simultaneamente, em Itatiba, outro voltado a Humanidades, Ciências Sociais e Artes.

Como explica Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp, a iniciativa busca criar entre os participantes dois tipos de conexão. A primeira é intelectual e envolve discussões sobre importantes questões na fronteira da ciência e sobre métodos que podem transformar o trabalho em campo ou no laboratório. A segunda é a humana, permitindo que os pós-doutorandos interajam com colegas de outros países, instituições e disciplinas.

“Ambas são essenciais, pois cada vez mais os avanços científicos emergem onde as áreas da ciência se encontram e as pessoas trocam ideias, compartilham métodos e mesmo desafiam umas às outras a pensar de forma diferente”, disse Marco Antonio durante a cerimônia de abertura do evento, realizada na segunda-feira (9/11).

Para o presidente da Fapesp, eventos como esses devem ser guiados pelo desejo de transformar o conhecimento científico em informação prática, que possa ser útil para a sociedade. “Isso diz respeito às instituições e agências de fomento, mas também às decisões que tomamos todos os dias”, ponderou.

Antonio José de Almeida Meirelles, diretor administrativo da Fapesp, afirmou que as Escolas Interdisciplinares são iniciativas baseadas na compreensão de que, para enfrentar os desafios do mundo atual – e do Brasil, em particular – é essencial a colaboração científica e tecnológica entre diferentes áreas. “É também crucial que os resultados dessas colaborações se traduzam em benefícios para a sociedade, na forma de inovações com impacto econômico e social. Portanto, a cooperação com os setores públicos e privados, assim como com a sociedade civil, se torna indispensável”, acrescentou.

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Segundo Antonio José, desafios como a mudança climática, a transição energética, o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, a segurança alimentar, a inclusão e a justiça social requerem uma abordagem holística e sistêmica, que integre perspectivas científicas e pontos de vista diversos.