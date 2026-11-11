Dormir melhor com os olhos fechados e alguns movimentos? Psiquiatra propõe técnica para relaxar na cama, mas a eficácia dessa estratégia ainda precisa ser avaliada

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Pegar no sono costuma ser difícil para quem deita na cama com cansaço físico, mas não consegue se desligar das preocupações diárias. Em entrevista ao podcast "Endor Technologies", o médico psiquiatra Alejandro Martínez apresentou uma prática simples baseada em movimentos oculares para facilitar o descanso noturno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O especialista afirma que a atividade ajuda a relaxar e desvia a mente dos pensamentos que atrapalham o início do sono. A proposta não exige aparelhos nem materiais específicos, podendo ser integrada à rotina noturna diretamente no colchão.

Leia Mais

Passo a passo dos movimentos oculares

O método consiste em deitar confortavelmente e fechar as pálpebras, mantendo o corpo imóvel. A partir desse momento, a pessoa deve guiar os olhos devagar em diferentes direções, sem abri-los durante o processo.

A sequência indicada por Alejandro Martínez funciona na seguinte ordem:

mover os olhos para cima;

direcionar o olhar fechado para baixo;

fazer um giro com os olhos para a direita;

realizar o giro para o lado esquerdo.

O ciclo precisa ser repetido várias vezes enquanto o indivíduo permanece deitado. O psiquiatra relata que adormecer ocorre de maneira espontânea antes mesmo de a pessoa notar o fim das repetições, já que o objetivo é acolher o sono sem forçá-lo.

Foco no presente e limites da técnica

Martínez aponta que o benefício central está na mudança do foco mental. A movimentação dos olhos orienta a atenção para a respiração e para o momento presente, quebrando o ciclo de preocupações.

O médico sustenta que a prática favorece a conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Essa hipótese teórica, contudo, não comprova cientificamente que a atividade melhore o descanso, nem existem evidências suficientes que garantam a eficácia do exercício como tratamento médico para insônia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cobranças sobre o tempo gasto para dormir geram efeitos contrários e aumentam a ansiedade. O psiquiatra destaca que a técnica atua apenas como estratégia de relaxamento, e dificuldades persistentes exigem avaliação com um profissional de saúde qualificado.