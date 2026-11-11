Café e saúde intestinal: como a bebida modifica a fisiologia do seu organismo

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O consumo regular de café altera as bactérias intestinais e a própria fisiologia do intestino. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade de Copenhague que indica caminhos para tratamentos mais eficazes contra a constipação.

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Pesquisadores da instituição avaliaram voluntários dinamarqueses com uma pequena cápsula eletrônica ingerível. Durante o percurso pelo sistema gastrointestinal, o dispositivo registrou dados específicos:

o tempo de trânsito pelo sistema gastrointestinal;

a temperatura corporal;

os níveis de pH;

as contrações intestinais.

Os participantes foram divididos em dois grupos. O primeiro reuniu consumidores frequentes, que ingeriram entre uma e cinco xícaras diárias em mais de três dos oito dias analisados. O segundo grupo reuniu voluntários que bebiam café com menor frequência.

Impacto na microbiota e contrações musculares

Os resultados confirmaram que o café altera a composição das bactérias do intestino. Quem consome a bebida com frequência apresentou maior diversidade de microrganismos em relação aos indivíduos que bebem café raramente.

A ingestão contínua também influencia o funcionamento mecânico do sistema digestivo. Segundo Francesca Bucci, autora principal do artigo e doutoranda no Departamento de Nutrição, Exercício e Esportes da Universidade de Copenhague, o café frequente atinge a própria fisiologia intestinal.

A investigação identificou alterações fisiológicas relevantes:

níveis de pH significativamente menores no intestino delgado;

maior número de contrações musculares no cólon.

"Contrações no intestino podem apoiar uma digestão saudável, ajudar a prevenir a constipação e manter os músculos intestinais em boas condições", afirmou Francesca Bucci.

Caminhos para novos tratamentos digestivos

A equipe ainda investiga se o pH mais baixo no intestino delgado traz efeitos benéficos ou prejudiciais. O índice tem papel direto na atividade das enzimas digestivas e no processo de quebra dos alimentos.

O estudo não estabelece se essas mudanças decorrem exclusivamente do café. Henrik Munch Roager, professor associado e líder do grupo de pesquisa, avalia que a bebida desempenha um papel central, já que pesquisas anteriores comprovam sua influência em processos como a secreção de ácido no estômago.

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Os cientistas pretendem realizar estudos de intervenção com controle rigoroso das doses diárias, comparando períodos de alto consumo com fases sem a ingestão do produto. O objetivo é compreender como o café estimula a motilidade intestinal de forma natural para ajudar indivíduos que enfrentam constipação e ritmo intestinal irregular.