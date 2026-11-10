Protetores auriculares devem ser escolhidos de acordo com cada situação

A perda auditiva é uma questão de saúde pública que exige atenção e medidas de prevenção em diferentes fases da vida. No Brasil, aproximadamente 2,6 milhões de pessoas com dois anos ou mais apresentam dificuldade permanente para ouvir, mesmo utilizando aparelhos auditivos, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025.

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Entre os fatores que podem comprometer a saúde auditiva está a exposição a sons de alta intensidade, seja em ambientes profissionais, seja em situações de lazer, como shows e eventos musicais. Nesse contexto, os protetores auriculares são importantes aliados na prevenção de danos à audição. Entretanto, é fundamental entender que existem diferentes modelos, desenvolvidos para finalidades específicas, e que a escolha adequada faz toda a diferença.













De acordo com Arthur Menino Castilho, otorrinolaringologista e professor associado livre docente da FCM-Unicamp e vice-presidente da ABORL-CCF, existem basicamente dois tipos de protetores auriculares: aqueles destinados à proteção contra sons intensos e os desenvolvidos para impedir a entrada de água no ouvido.

“Os protetores acústicos podem ser utilizados em ambientes recreativos, como shows, para proteger o ouvido de lesões provocadas pela exposição sonora. Também são obrigatórios em determinadas atividades profissionais nas quais os trabalhadores estão expostos a sons de alta intensidade”, explica o especialista.

Os modelos acústicos podem ser encontrados em versões de espuma, geralmente inseridas no canal auditivo, ou no formato concha, semelhante a um headphone. Em determinadas atividades profissionais, nas quais há exposição a ruídos muito intensos, pode ser necessário associar os dois modelos para ampliar a barreira de proteção.













Já os protetores destinados à entrada de água são geralmente fabricados em silicone e podem ser utilizados durante atividades aquáticas, como natação e polo aquático. Também são indicados para pessoas com perfuração da membrana do tímpano, ajudando a evitar a entrada de água no ouvido e, consequentemente, possíveis complicações.

“Cada protetor tem sua finalidade. Não é adequado, por exemplo, utilizar um modelo de espuma, desenvolvido para proteção acústica, para impedir a entrada de água. Da mesma forma, um protetor de silicone destinado à água pode oferecer proteção insuficiente contra sons intensos, pois não é o material mais indicado para essa finalidade”, alerta o médico.

Uso frequente exige atenção à higiene

Embora sejam importantes aliados da saúde auditiva, os protetores auriculares também exigem cuidados. O uso frequente, principalmente quando não há higienização ou troca adequada, pode favorecer o acúmulo de cerume e aumentar o risco de otite externa, uma inflamação do canal auditivo.

Isso acontece porque o dispositivo pode dificultar a saída natural da cera ou empurrá-la para regiões mais internas do conduto auditivo externo. Por isso, a limpeza e o descarte correto dos modelos descartáveis são fundamentais.

No caso dos protetores de silicone utilizados para impedir a entrada de água, o cuidado deve ser redobrado em pessoas com perfuração do tímpano. Segundo o especialista, a presença de secreções no ouvido pode contaminar o dispositivo e contribuir para a manutenção de processos infecciosos. Os modelos moldáveis devem ser substituídos regularmente, enquanto os protetores feitos sob medida precisam ser higienizados após cada utilização.

Protetores também podem ser utilizados durante o sono

Outra dúvida comum é se os protetores auriculares podem ser utilizados na hora de dormir. Segundo o médico, a resposta é sim. Nesse caso, a indicação é utilizar os modelos acústicos, especialmente quando há exposição a ruídos externos ou mesmo quando o barulho produzido por outra pessoa, como o ronco, prejudica o descanso.

Em relação ao tempo de utilização, não existe um limite máximo universal. A recomendação depende da finalidade do dispositivo e da duração da exposição. Os protetores para água devem ser utilizados enquanto houver contato com o ambiente aquático, enquanto os acústicos podem permanecer durante todo o período de exposição ao ruído, inclusive em jornadas prolongadas de trabalho, desde que sejam adequados à atividade e utilizados corretamente.

“É importante compreender que a prevenção começa com a escolha do equipamento correto para cada situação. O protetor auricular não deve ser visto apenas como um acessório, mas como um recurso de cuidado com a saúde auditiva”, acrescenta.

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