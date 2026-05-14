Silêncio! Como os tampões de ouvido ajudam a preservar a audição e melhorar o descanso

A redução do ruído ajuda o cérebro a permanecer em estados mais profundos de descanso, o que favorece a recuperação física e mental durante a noite. Estudos sobre qualidade do sono indicam que sons constantes, mesmo de baixa intensidade, podem provocar microdespertares e prejudicar o ciclo natural do organismo. Nesse contexto, os tampões funcionam como barreiras capazes de suavizar ruídos externos e criar uma sensação maior de tranquilidade. Foto: Pexels/Kampus Production