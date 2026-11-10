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Envelhecimento: médico aponta um sinal que vai além da idade e explica por que a forma de olhar para o passado e o futuro pode fazer diferença para o bem-estar

Especialista explica por que trocar planos por memórias acelera a velhice; saiba cultivar metas, serenidade e equilíbrio em todas as fases da vida

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
10/11/2026 15:59

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Envelhecimento: médico aponta um sinal que vai além da idade e explica por que a forma de olhar para o passado e o futuro pode fazer diferença para o bem-estar
Manter um olhar positivo e projetos futuros são chaves para um envelhecimento ativo e feliz crédito: Imagem Ilustrativa de IA

O psiquiatra Enrique Rojas aponta que a fronteira psicológica do envelhecimento ativo consiste em conservar projetos futuros em vez de se render à nostalgia. Para o médico, a longevidade plena não depende dos anos completados, mas de manter metas vivas por meio de hábitos mentais específicos.

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O especialista situa o ponto de partida do bem-estar na reconciliação íntima: "em primeiro lugar, o primeiro conselho para ser feliz é ter sido capaz de fechar as feridas do passado, reconciliar-se com o passado, saber perdoar a si mesmo falhas, erros e demais". Ele também prescreve a harmonia entre coração e cabeça para evitar impulsos e frieza.

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Foco positivo e força de vontade

Diante de adversidades, Rojas recomenda cultivar a capacidade de enxergar o ângulo positivo. O médico esclarece que a postura não é um otimismo ingênuo, mas um treino consciente para extrair aprendizados durante momentos difíceis, impedindo que queixas repetitivas consumam a energia pessoal.

O fortalecimento da conduta individual atua como peça central desse processo. O especialista ressalta o papel da determinação: "a vontade é uma peça essencial em nossa psicologia e a vontade forte, firme, sólida, consistente, pétrea é uma autêntica joia". Esse atributo combate a procrastinação e transforma desejos em conquistas práticas.

Pilares da maturidade

Para estruturar o cotidiano, o psiquiatra organiza a estabilidade emocional em quatro áreas fundamentais: "a felicidade, seguindo este curso de ideias, é uma tetralogia na qual eu tenho vida afetiva, vida profissional, a cultura, que é a estética da inteligência, e a amizade". A divisão equilibra a identidade e elimina condutas que não trazem proveito.

Ao avançar dos anos, a busca por agitação dá espaço à serenidade e à paz interior. Frente ao uso amplo de ansiolíticos na sociedade atual, Rojas sintetiza o envelhecimento: "uma pessoa fica velha quando substitui suas ilusões por suas lembranças; quando olha mais para trás do que para frente, seria a fronteira fundamental".

Outros profissionais abordam aspectos complementares sobre o tema:

  • Arthur Brooks afirma: "as pessoas mais velhas reduzem seletivamente os seus círculos sociais para se concentrarem naqueles com quem partilham paixões comuns".

  • Felipe Isidro ressalta: "o seu corpo pode tirar-lhe a liberdade muito antes de lhe tirar os anos".

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  • Victor Küppers aponta: "quando a pessoa é alegre, as relações com os outros funcionam melhor; quando se zanga menos, assume que a vida tem coisas de que gostamos".


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