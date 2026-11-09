Remédios caseiros contra piolhos podem matar; veja o tratamento seguro e correto

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A morte de uma menina de cinco anos e a internação do irmão dela, de dois anos, após a aplicação de inseticida agrícola no couro cabeludo em Matutina, no Alto Paranaíba (Minas Gerais), no último domingo (8/11), acendeu um alerta urgente sobre os riscos mortais de soluções caseiras para combater piolhos. O caso evidencia como o desespero de famílias diante da pediculose pode resultar em tragédias provocadas pelo uso inadequado de substâncias químicas perigosas na pele.

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Por que veneno de plantação e receitas caseiras podem matar

O couro cabeludo humano possui intensa vascularização e absorve substâncias tóxicas diretamente para a corrente sanguínea em poucos minutos. Defensivos agrícolas, como os compostos organofosforados e carbamatos comumente usados em lavouras ou no controle de pragas urbanas, inibem enzimas vitais do sistema nervoso. Essa ação gera um quadro agudo de envenenamento que provoca colapso respiratório, convulsões e parada cardíaca, atingindo com rapidez o organismo de crianças pequenas, cuja pele é mais fina e permeável.

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Outras misturas caseiras comumente disseminadas também causam ferimentos irreversíveis. O uso de querosene, álcool combustível, desinfetantes concentrados ou inseticidas domésticos em aerossol gera queimaduras químicas profundas no couro cabeludo, perda definitiva dos fios e intoxicação grave pela inalação contínua de vapores tóxicos.

Qual o tratamento correto e seguro contra a pediculose

O combate eficaz e seguro aos piolhos deve ser feito exclusivamente com medicamentos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), orientados por médicos ou farmacêuticos e disponíveis inclusive na rede pública de saúde. A erradicação definitiva combina o produto adequado à remoção mecânica diária dos parasitas.

Para eliminar a infestação sem colocar a saúde em risco, as medidas recomendadas incluem:

aplicar loções ou xampus pediculicidas registrados na Anvisa (como os formulados à base de permetrina), respeitando rigorosamente o tempo de contato e as orientações da bula.

passar o pente fino metálico diariamente nos fios úmidos, mecha por mecha, para remover piolhos e lêndeas de forma mecânica.

recorrer, se necessário, a compressas mornas de água com vinagre comum em partes iguais apenas como auxílio mecânico para amolecer a substância que prende as lêndeas aos fios antes de passar o pente fino, evitando a região dos olhos e suspendendo o uso se houver irritação.

repetir a aplicação do medicamento tópico após sete a dez dias, período necessário para eliminar os parasitas que eclodiram dos ovos remanescentes.

lavar roupas de cama, toalhas, pentes, escovas e bonés com água quente ou mantê-los lacrados em sacos plásticos por alguns dias para interromper o contágio.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação

O contato acidental ou a aplicação indevida de venenos, pesticidas ou substâncias cáusticas na pele exige socorro médico hospitalar imediato. Sintomas como náuseas, vômitos, salivação excessiva, sonolência repentina, falta de ar, tremores e convulsões indicam intoxicação grave em andamento.

Diante de qualquer alteração física logo após a aplicação de produtos no couro cabeludo, adote os seguintes procedimentos de urgência: