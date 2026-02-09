Volta às aulas: como lidar com infestação de piolhos entre crianças?

Xampus e loções devem ser aplicados conforme orientação profissional, respeitando o intervalo recomendado. Em situações específicas, medicamentos orais podem ser considerados, sempre com prescrição médica.

Alana ressalta que o afastamento prolongado da escola não é indicado. “Quando o piolho é identificado, ele geralmente já está presente há algum tempo. O ideal é iniciar o tratamento e permitir o retorno às aulas para evitar prejuízos pedagógicos e estigmatização”, afirma.

O que deve ser evitado Algumas práticas comuns podem agravar o problema ou causar irritação no couro cabeludo. Por isso, a recomendação é evitar:

- Automedicação e uso de produtos sem orientação

- Soluções caseiras sem comprovação, como substâncias tóxicas ou irritantes

- Uso repetido de produtos fortes sem necessidade

Quando o tratamento não é feito de forma adequada, podem surgir complicações.

Possíveis impactos da infestação de piolhos Além do desconforto físico, a pediculose pode trazer consequências quando persiste por muito tempo, como:

- Infecções bacterianas secundárias

Irritação e dermatite no couro cabeludo

- Impactos emocionais, como constrangimento e isolamento