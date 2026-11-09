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Comunicação em saúde: workshop em BH reúne profissionais para debate

Evento será realizado nesta sexta-feira (13/11) e propõe um espaço de conversa entre equipes de comunicação de empresas e instituições do ramo

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Repórter
09/11/2026 15:40

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Criar um espaço de diálogo é fundamental para valorizar as instituições e seus profissionais, diz especialista
Criar um espaço de diálogo é fundamental para valorizar as instituições e seus profissionais, diz especialista crédito: DC Studio/magnific

A Prefácio Comunicação realiza, no dia 13 de novembro, o Workshop Prefácio Comunicação & Saúde, um espaço de conversa qualificada entre quem faz comunicação em saúde. A iniciativa estratégica é voltada à integração, ao fortalecimento de vínculos e à troca de experiências entre profissionais de comunicação que atuam em hospitais, operadoras de saúde e demais empresas do segmento. A coordenação do evento é de Paula Ferreira e Cristina Mota, especialistas com ampla experiência em comunicação para saúde da equipe Prefácio Comunicação.

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Durante o encontro, serão debatidos temas sobre reputação no mercado da saúde, um segmento composto com nuances específicas, em que a gestão da comunicação e relacionamento com stakeholders enfrenta desafios muito particulares, como a atenção e o cuidado com a vida, a transparência na gestão de custos para operadoras e clientes finais, a importância de planejamentos estruturados e com discursos bem definidos e o posicionamento junto à imprensa.





Para Ana Luiza Purri, CEO da Prefácio Comunicação, o momento exige que as equipes do setor estejam mais próximas e preparadas. “O setor de saúde vive em um constante risco reputacional, e a comunicação está na linha de frente. Criar um espaço de diálogo é fundamental para fortalecer boas práticas e valorizar as instituições e seus profissionais”, afirma.

O workshop tem como objetivo principal fomentar o relacionamento institucional e o networking qualificado entre as equipes de comunicação de diferentes empresas e instituições do segmento, debatendo os desafios de reputação do setor e capacitando os profissionais para uma comunicação mais estratégica, transparente e humanizada. O encontro é voltado a gestores, analistas e equipes de comunicação e de marketing de operadoras de saúde, hospitais, instituições de ensino e outras empresas do segmento.

Programação

Depois das boas-vindas de Ana Luiza Purri e do anfitrião do espaço, Munir Nacif Mitre, presidente da Fundaffemg, a programação começa com a palestra “Os desafios de comunicação na saúde suplementar”, conduzida por Lígia Chagas, da Unimed Brasil.

Em seguida, Paula Ferreira, da Prefácio, Josie Menezes, da Fundaffemg, e Patrícia Ferreira, da Cemig Saúde debatem sobre a importância do planejamento, da mensuração e da intencionalidade da comunicação de cada empresa.

Leia Mais

Filipe Medeiros, da Abertta Saúde, fala sobre canais de comunicação estruturados. 

Encerrando o ciclo de conteúdos, Ana Luiza Purri traz uma mesa com o tema “Reputação em pauta: como posicionar empresas de saúde na imprensa”.

As palestras e mesas serão seguidas de debate e, durante a tarde, será realizado uma pausa para coffee e networking.

Serviço

Workshop Prefácio Comunicação & Saúde

Data: 13 de novembro (sexta-feira)

Horário: 14h às 17h30 (credenciamento a partir das 13h30)

Local: Auditório Fundaffemg – Rua Sergipe, 893 – Savassi, Belo Horizonte

Ingressos: neste link

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