Saúde mental no trabalho: o que muda com as multas para empresas
Fim da suspensão de sanções da NR-1: companhias devem prevenir riscos como assédio e burnout para evitar punições; saiba como denunciar
compartilhe
Empresas podem ser multadas desde terça-feira (23) pelo descumprimento de regras da NR-1 sobre riscos psicossociais e saúde mental no trabalho. A medida foi retomada com o fim da suspensão temporária das sanções.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em junho, o ministro André Mendonça havia suspendido as punições por cerca de 90 dias após uma ação da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), que questionou as alterações na lei.
Leia Mais
Saúde mental vira obrigação de gestão: o que muda nas empresas com a nova fase da NR-1
Nova NR-1: estresse e sobrecarga no trabalho vão precisar ser documentados pelas empresas
A atualização da NR-1, em vigor desde maio deste ano, incluiu os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Fatores que afetam a saúde mental dos funcionários passaram a exigir medidas de prevenção, assim como os riscos físicos e químicos.
Assédio moral, excesso de trabalho, jornadas prolongadas, pressão constante e problemas na organização das atividades são alguns exemplos desses fatores.
O que muda agora?
As empresas já eram obrigadas a identificar e avaliar situações que pudessem prejudicar a saúde dos trabalhadores, mas não podiam ser multadas. Agora, auditores fiscais do trabalho podem aplicar penalidades durante as fiscalizações.
A punição ocorre quando a fiscalização identifica o descumprimento das obrigações, como deixar de avaliar os riscos ou de adotar medidas para controlá-los. A sanção pode ser aplicada em casos que envolvam:
assédio moral;
metas abusivas;
pressão constante e sobrecarga;
jornadas excessivas.
O que é a NR-1?
A NR-1 é uma norma de segurança e saúde que, após ser atualizada, passou a exigir que as empresas gerenciem os riscos psicossociais capazes de afetar a saúde mental dos trabalhadores.
Segundo a psicóloga empresarial Denise Milk, a mudança implica olhar para aspectos da organização do trabalho que podem favorecer o adoecimento. "O burnout e o estresse podem ser consequências desse contexto", afirma.
Ela explica que não se trata apenas de cuidar do trabalhador que adoeceu, mas de identificar e atuar sobre as condições de trabalho que podem contribuir para o problema.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2025, mais de 559 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais. As mulheres representam cerca de 63% desses afastamentos, que custaram aproximadamente R$ 1 bilhão ao INSS no ano passado, de acordo com a CNN Brasil.
Como fazer as denúncias?
O trabalhador pode usar o Disque 100, monitorado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A denúncia é gratuita e anônima, sem necessidade de identificação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outra forma de denunciar é abrir um protocolo no site do Ministério do Trabalho e Emprego, na área voltada à segurança e saúde do trabalho.