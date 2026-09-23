Risco de cegueira com uso de GLP-1: o que se sabe sobre a rara condição NAION

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Medicamentos da classe GLP-1, usados por milhões de pessoas para perda de peso e tratamento de diabetes, estão sendo associados a uma rara condição ocular. O problema, conhecido como NAION, pode surgir de forma súbita e causar cegueira permanente, sem tratamentos conhecidos.

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Diane Worth, uma enfermeira, precisou deixar o emprego e hoje não consegue mais ler. Ela usava um medicamento GLP-1 para emagrecer e perdeu quase toda a visão do olho direito. “Acordei uma manhã e pensei: o que há de errado com meu olho? Não houve nenhum sinal de alerta”, relatou.

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Worth faz parte de um grupo de centenas de americanos que processam as farmacêuticas Novo Nordisk e Eli Lilly. A alegação é que os pacientes não foram devidamente alertados sobre o risco potencial de perda de visão.

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, afirma que está combatendo vigorosamente os processos, considerando-os "sem mérito". A Eli Lilly reforça que a segurança do paciente é sua principal prioridade e que continuará a revisar os dados.

Um estudo da Academia Americana de Oftalmologia não encontrou evidências de um aumento consistente no risco de NAION nos dados disponíveis, mas destacou a necessidade de mais pesquisas. Na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos concluiu que NAION é um efeito colateral muito raro e adicionou a informação aos rótulos do Ozempic e do Wegovy.

Especialistas médicos ponderam que os benefícios gerais desses medicamentos para diabetes e perda de peso provavelmente superam o risco muito pequeno dessa complicação extremamente rara. A recomendação é que as pessoas conversem com seus médicos antes de iniciar o uso.

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O início da condição é repentino e descrito como uma espécie de "derrame do olho". Alguns pacientes relatam ver uma mancha preta sobre o olho. Diane Worth descreveu a visão turva como se alguém tivesse passado vaselina em seus óculos. Não existe tratamento conhecido para o problema.