EUA aprova 1ª pílula para perda de peso, segundo laboratório Novo Nordisk

A gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira (22) que a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) autorizou que o popular fármaco antiobesidade GLP-1 Wegovy seja administrado em comprimidos para a perda de peso.

"Com a aprovação de hoje da pílula de Wegovy, os pacientes contarão com um comprimido prático de uma dose diária que pode ajudá-los a perder tanto peso quanto a injeção original de Wegovy", disse Mike Doustdar, presidente e diretor-executivo da Novo Nordisk, em comunicado.

Essa autorização deveria permitir que mais americanos tenham acesso a esses tratamentos para emagrecer, considerados por muitos especialistas como revolucionários.

Uma nova geração de fármacos supressores do apetite chamados agonistas de GLP-1 se tornaram populares nos últimos anos.

Conhecidos por sus nomes comerciais Ozempic, Wegovy e Mounjaro, esses fármacos surgiram há uma década como tratamentos contra a diabetes e, mais recentemente, têm sido utilizados para facilitar a perda de peso.

Contudo, antes dessa autorização do medicamento em forma de pílula, os tratamentos requeriam injeções regulares, refrigeração e podiam ser proibitivamente caros.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiou no início de dezembro os fármacos GLP-1, eficazes contra o sobrepeso e a diabetes, e assegurou que poderiam se tornar uma ferramenta-chave para reduzir a obesidade, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo.

