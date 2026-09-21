Ex-BBB Fabiana Teixeira conta detalhes de diagnóstico de cisto no cérebro: "Entrei em pânico"

Fabiana Teixeira, vice-campeã do "BBB 12", revelou ter sido diagnosticada com um cisto no cérebro. Aos 50 anos, a influenciadora e empresária tornou o caso público após retornar de uma viagem ao Havaí com o marido, Alessandro Toniello.

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Ela contou que a descoberta ocorreu após um exame de imagem. "Fiz uma ressonância no crânio e apareceu um cisto no meu cérebro. Entrei em pânico quando eu vi", relatou. Fabiana explicou que, diferentemente do habitual, decidiu abrir o resultado antes do médico.

A reação inicial foi de desespero e preocupação. "Será que é por isso que minha memória anda ruim? Será que é por isso que sinto dores de cabeça? Fiquei desesperada, chorei tanto", questionou-se na ocasião.

Após a avaliação médica, ela foi tranquilizada. O protocolo definido é de monitoramento a cada três meses. Caso o tamanho do cisto se mantenha estável, o acompanhamento passará a ser semestral. A viagem ao Havaí, inclusive, aconteceu após a liberação dos médicos.

Durante as férias, a ex-BBB buscou dar um novo significado à experiência e focar na gratidão. "Quando fui para a viagem, eu me emocionava a todo instante", afirmou.

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