Assine
overlay
Início Bem viver
RESSONÂNCIA NO CRÂNIO

Ex-BBB Fabiana Teixeira conta detalhes de diagnóstico de cisto no cérebro: "Entrei em pânico"

Aos 50 anos, influenciadora conta como recebeu o diagnóstico e busca ressignificar a experiência após o susto; entenda o caso da empresária

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
RT
Redação Tupi
ES
Eduarda Soares
Repórter
RT
Redação Tupi
Repórter
21/09/2026 16:00 - atualizado em 21/09/2026 16:02

compartilhe

×
Ex-BBB Fabiana Teixeira conta detalhes de diagnóstico de cisto no cérebro:
A viagem ao Havaí, que aconteceu após a liberação dos médicos, teve novo significado para Fabiana crédito: Tupi

Fabiana Teixeira, vice-campeã do "BBB 12", revelou ter sido diagnosticada com um cisto no cérebro. Aos 50 anos, a influenciadora e empresária tornou o caso público após retornar de uma viagem ao Havaí com o marido, Alessandro Toniello.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ela contou que a descoberta ocorreu após um exame de imagem. "Fiz uma ressonância no crânio e apareceu um cisto no meu cérebro. Entrei em pânico quando eu vi", relatou. Fabiana explicou que, diferentemente do habitual, decidiu abrir o resultado antes do médico.

A reação inicial foi de desespero e preocupação. "Será que é por isso que minha memória anda ruim? Será que é por isso que sinto dores de cabeça? Fiquei desesperada, chorei tanto", questionou-se na ocasião.

Após a avaliação médica, ela foi tranquilizada. O protocolo definido é de monitoramento a cada três meses. Caso o tamanho do cisto se mantenha estável, o acompanhamento passará a ser semestral. A viagem ao Havaí, inclusive, aconteceu após a liberação dos médicos.

 

Leia Mais

Durante as férias, a ex-BBB buscou dar um novo significado à experiência e focar na gratidão. "Quando fui para a viagem, eu me emocionava a todo instante", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Foto: Reprodução/TV Globo

Tópicos relacionados:

cerebro cisto cranio ex-bbb

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay