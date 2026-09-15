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SAÚDE DOS PULMÕES

Partículas tóxicas no ar atrapalham sono noturno: entenda

Estudo aponta que a poluição atmosférica está fortemente associada à frequência de tosse noturna, mesmo onde as taxas locais ficam abaixo do limite recomendado pela OMS

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CB
Correio Braziliense
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Repórter
15/09/2026 16:30 - atualizado em 15/09/2026 16:39

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A fumaça de combustíveis fósseis é um dos responsáveis pela poluição do ar
A fumaça de combustíveis fósseis é um dos principais responsáveis pela poluição do ar nas cidades crédito: Wikimedia commons/Divulgação

Mesmo que em níveis baixos, a poluição atmosférica pode estar atrapalhando o sono, segundo pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, da Universidade de Tsinghua, na China, e da empresa tecnologia Sleep Cycle. Eles analisaram sons emitidos por usuários de um aplicativo, enquanto dormiam. Os registros foram feitos em 32 cidades de 12 países, incluindo o Brasil, ao longo de 500 dias.

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Os resultados apontam que as partículas tóxicas no ar estavam fortemente associadas à frequência de tosse noturna, mesmo onde as taxas de poluição local estavam abaixo do limite de exposição diária recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Os pesquisadores utilizaram sons de tosse gravados passivamente pelo aplicativo por meio do microfone do aparelho celular. Cada manifestação foi registrada em dispositivos individuais e agrupada por cidade para construir um conjunto de dados inédito desse tipo. Os pesquisadores levaram em consideração fatores externos que poderiam levar a um aumento das ocorrências e, como condições climáticas ou surtos de gripe.

A análise dos dados também revelou que, quando os níveis de poluição aumentavam em 10 microgramas de partículas por metro cúbico, havia um crescimento de 2,4% nos níveis de tosse.

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Em Los Angeles, uma das cidades incluídas no conjunto de dados, as ocorrências noturnas cresceram drasticamente ao mesmo tempo que os incêndios florestais de janeiro de 2025, funcionando como um experimento quase natural que reforçou a associação de curto prazo entre a poluição diurna e a tosse noturna. Os resultados foram publicados na revista Communications Health.

"Todo mundo tosse de vez em quando, mas a tosse, seja ela isolada ou persistente, é um sinal de irritação ou inflamação nos pulmões", disse o autor principal, Tong Xia, da Universidade de Tsinghua. "Uma tosse pode ser um sinal de algo que ainda não se tornou crônico, mas que pode se tornar no futuro", alertou.

"O resultado sugere que pode não existir um limite seguro para a exposição à poluição do ar, embora nossa pesquisa seja puramente observacional", comentou Cecilia Mascolo, do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia de Cambridge. "No entanto, as pessoas podem querer considerar como podem mitigar sua própria exposição à poluição do ar, usando máscaras ou filtros, por exemplo."

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