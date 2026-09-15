SUS amplia nova vacina pneumocócica para idosos a partir de 85 anos
Os novos imunizantes irão substituir gradativamente outras três vacinas: as conjugadas pneumo 10, pneumo 13 e a polissacarídica 23
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CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde ampliou nesta segunda-feira (14) o público alvo da imunização com a vacina pneumocócica 20, inserida em junho no PNI (Programa Nacional de Imunizações).
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Os novos imunizantes irão substituir gradativamente outras três vacinas: as conjugadas pneumo 10, pneumo 13 e a polissacarídica 23.
A Pneumo20 não protege contra mais sorotipos que a Pneumo23, mas, por ser uma vacina conjugada, produz uma resposta imunológica mais robusta e memória imunológica, além de reduzir a colonização pelo pneumococo. Essas características favorecem para uma proteção mais duradoura e maior impacto na transmissão.
Segundo a pasta, o objetivo é ampliar a proteção contra as formas graves da pneumocócica, como pneumonia e meningite. Consequentemente, reduzir riscos de hispitalização e óbito entre os idosos.
Estima-se que mais de 2,3 milhões de pessoas façam parte do público-alvo no país. A meta é atingir 90% deste montante.
Dados da Saúde mostram que a taxa de hospitalização por pneumonia de todas as causas foi de cerca de 3.097 por 100 mil habitantes em 2024 e de 2.902 por 100 mil em 2025, para o público acima dos 80 anos.
As infecções pneumocócicas tendem a apresentar maior gravidade conforme a idade aumenta. Contribuem para isso o processo natural de envelhecimento (imunossenescência) e a maior frequência de comorbidades.
Além do impacto respiratório, essas infecções podem ainda causar problemas cardíacos, renais e do sistema nervoso central. Além dos idosos, também podem receber a nova vacina crianças com menos de cinco anos.
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Segundo a pasta, para receber o imunizante basta o apresentar documento que comprove a idade, sem necessidade de prescrição médica.