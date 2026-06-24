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EXTREMA URGÊNCIA

Vai viajar? Quais os cuidados comuns a idosos, grávidas e fumantes

A imobilidade prolongada nas poltronas de aviões e ônibus paralisa a bomba muscular da panturrilha, gerando represamento sanguíneo

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Repórter
24/06/2026 08:10

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O alerta dos médicos vale para todos, não só idosos crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Se você está planejando aquela viagem dos sonhos ou vai encarar horas na estrada para ver a família, vale a pena parar cinco minutinhos para prestar atenção nas suas pernas. A empolgação de entrar no avião ou no ônibus muitas vezes faz a gente esquecer que o corpo cobra o preço por ficar espremido na mesma poltrona. O alerta é real e comprovado pela medicina: trajetos que passam de quatro horas dobram o risco de Trombose Venosa Profunda (TVP).

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O grande problema aqui é a falta de espaço combinada com o total sedentarismo do percurso. Quando passamos horas travados na mesma posição, a musculatura da panturrilha, que funciona como uma verdadeira bomba hidráulica empurrando o sangue para cima, simplesmente para de trabalhar. Sem esse estímulo, o sangue acumula nas pernas, a circulação fica lenta e o terreno se torna perfeito para a formação de coágulos.

"A imobilidade prolongada faz com que o sangue fique estagnado nas veias. Se um coágulo se forma ali, o perigo vai muito além do inchaço e da dor local. O maior risco é que esse pedaço de sangue coagulado se desprenda e viaje até os pulmões, causando uma embolia pulmonar, que é uma condição de extrema urgência e que pode ser fatal", explica o médico Henrique Abreu, especialista na área.

Muita gente associa o problema apenas a idosos ou pessoas com problemas de saúde pré-existentes, mas a verdade é que a famosa "síndrome da classe econômica" pode pegar qualquer um de surpresa. Mulheres que usam anticoncepcionais, fumantes e gestantes precisam redobrar a atenção, mas o sinal de alerta vale para todos. Se após a viagem você notar dor persistente na batata da perna, vermelhidão, calor local ou um inchaço estranho em apenas um dos lados, não ignore.

A boa notícia é que dá para se proteger sem grandes mistérios. O segredo principal é se manter hidratado e isso significa beber água de verdade, deixando de lado o excesso de café e as bebidas alcoólicas do serviço de bordo, que desidratam o organismo. Na hora de escolher o visual para viajar, priorize o conforto absoluto: roupas largas e sapatos que não apertem os tornozelos fazem toda a diferença para o sangue fluir melhor.

"A recomendação de ouro é se mexer. A cada duas horas, levante para caminhar no corredor do avião ou aproveite as paradas do ônibus. Se não for possível levantar, faça movimentos circulares com os pés e estique as pernas mesmo sentado. Para quem já tem predisposição, o uso de meias de compressão elástica, devidamente orientadas por um médico, é indispensável", ensina o médico.

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