Mal súbito: o que causou a morte da triatleta e como se prevenir
O caso de Rachel Furtado acende um alerta: entenda os sintomas, quem está em risco e o que fazer para proteger sua saúde e evitar a fatalidade
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O caso da triatleta e executiva Rachel Furtado, de 46 anos, que morreu no último sábado (12/9) após um mal-estar durante um treino em Brasília, trouxe à tona um importante alerta sobre os riscos do mal súbito. Ela teve um mal-estar enquanto treinava no Parque da Cidade e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu. O episódio reforça a importância de entender essa condição.
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O episódio levanta questões importantes sobre um problema que pode afetar qualquer pessoa, inclusive atletas aparentemente saudáveis. Compreender o que é o mal súbito, seus sinais e as formas de prevenção é fundamental para proteger a saúde e, em muitos casos, salvar vidas.
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O que é mal súbito?
Mal súbito não é uma doença, mas a consequência de um problema de saúde que se manifesta de forma inesperada. Na maioria das vezes, a causa está relacionada a condições cardíacas, como arritmias graves, infarto agudo do miocárdio ou problemas nas artérias coronárias. Essas falhas impedem que o coração bombeie sangue adequadamente para o cérebro e outros órgãos vitais.
Embora menos comuns, outras causas podem incluir problemas neurológicos, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma embolia pulmonar. A condição pode levar à perda de consciência e à morte em poucos minutos se não houver atendimento imediato.
Principais sintomas e sinais de alerta
O corpo costuma emitir sinais de que algo não vai bem. Ignorá-los pode ser perigoso. Ficar atento a sintomas que surgem de forma repentina é o primeiro passo para buscar ajuda a tempo. Os principais alertas são:
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Dor súbita e intensa no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, costas ou pescoço.
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Falta de ar inesperada ou dificuldade para respirar.
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Desmaio ou perda súbita de consciência.
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Tontura, vertigem ou sensação de que a cabeça está "vazia".
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Palpitações, com o coração batendo de forma acelerada ou descompassada.
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Quem está em maior risco?
Apesar de poder acontecer com qualquer pessoa, o mal súbito é mais frequente em indivíduos com fatores de risco já conhecidos. Pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade e tabagismo estão mais vulneráveis. O sedentarismo também é um fator agravante.
Casos de figuras públicas que sofreram mal súbito reforçam que mesmo pessoas ativas precisam de acompanhamento médico contínuo, principalmente após os 35 anos.
Prevenção é o melhor caminho
Adotar um estilo de vida saudável e realizar acompanhamento médico são as estratégias mais eficazes para reduzir os riscos. A prevenção envolve um conjunto de ações que ajudam a manter o coração e o corpo em bom funcionamento:
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Consultas médicas regulares: realizar exames periódicos, como eletrocardiograma e teste de esforço, ajuda a identificar problemas silenciosos.
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Estilo de vida saudável: manter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas com orientação e controlar o estresse são medidas essenciais.
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Conheça seu histórico familiar: saber se há casos de doenças cardíacas na família é crucial para um monitoramento mais rigoroso.
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Atenção aos sinais do corpo: não ignore dores, cansaço excessivo ou qualquer sintoma incomum, mesmo que pareçam leves.