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MAL-ESTAR E MORTE

Mal súbito: o que causou a morte da triatleta e como se prevenir

O caso de Rachel Furtado acende um alerta: entenda os sintomas, quem está em risco e o que fazer para proteger sua saúde e evitar a fatalidade

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Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
14/09/2026 09:19 - atualizado em 14/09/2026 09:27

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Raquel sofreu um mal súbito ao fazer atividades físicas no Parque da Cidade e, apesar de tentativas de reanimação por parte dos bombeiros, não resistiu
Raquel sofreu um mal súbito ao fazer atividades físicas no Parque da Cidade e, apesar de tentativas de reanimação por parte dos bombeiros, não resistiu crédito: Instagram/Reprodução

O caso da triatleta e executiva Rachel Furtado, de 46 anos, que morreu no último sábado (12/9) após um mal-estar durante um treino em Brasília, trouxe à tona um importante alerta sobre os riscos do mal súbito. Ela teve um mal-estar enquanto treinava no Parque da Cidade e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu. O episódio reforça a importância de entender essa condição.

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O episódio levanta questões importantes sobre um problema que pode afetar qualquer pessoa, inclusive atletas aparentemente saudáveis. Compreender o que é o mal súbito, seus sinais e as formas de prevenção é fundamental para proteger a saúde e, em muitos casos, salvar vidas.

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O que é mal súbito?

Mal súbito não é uma doença, mas a consequência de um problema de saúde que se manifesta de forma inesperada. Na maioria das vezes, a causa está relacionada a condições cardíacas, como arritmias graves, infarto agudo do miocárdio ou problemas nas artérias coronárias. Essas falhas impedem que o coração bombeie sangue adequadamente para o cérebro e outros órgãos vitais.

Embora menos comuns, outras causas podem incluir problemas neurológicos, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma embolia pulmonar. A condição pode levar à perda de consciência e à morte em poucos minutos se não houver atendimento imediato.

Principais sintomas e sinais de alerta

O corpo costuma emitir sinais de que algo não vai bem. Ignorá-los pode ser perigoso. Ficar atento a sintomas que surgem de forma repentina é o primeiro passo para buscar ajuda a tempo. Os principais alertas são:

  • Dor súbita e intensa no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, costas ou pescoço.

  • Falta de ar inesperada ou dificuldade para respirar.

  • Desmaio ou perda súbita de consciência.

  • Tontura, vertigem ou sensação de que a cabeça está "vazia".

  • Palpitações, com o coração batendo de forma acelerada ou descompassada.

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Quem está em maior risco?

Apesar de poder acontecer com qualquer pessoa, o mal súbito é mais frequente em indivíduos com fatores de risco já conhecidos. Pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade e tabagismo estão mais vulneráveis. O sedentarismo também é um fator agravante.

Casos de figuras públicas que sofreram mal súbito reforçam que mesmo pessoas ativas precisam de acompanhamento médico contínuo, principalmente após os 35 anos.

Prevenção é o melhor caminho

Adotar um estilo de vida saudável e realizar acompanhamento médico são as estratégias mais eficazes para reduzir os riscos. A prevenção envolve um conjunto de ações que ajudam a manter o coração e o corpo em bom funcionamento:

  • Consultas médicas regulares: realizar exames periódicos, como eletrocardiograma e teste de esforço, ajuda a identificar problemas silenciosos.

  • Estilo de vida saudável: manter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas com orientação e controlar o estresse são medidas essenciais.

  • Conheça seu histórico familiar: saber se há casos de doenças cardíacas na família é crucial para um monitoramento mais rigoroso.

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  • Atenção aos sinais do corpo: não ignore dores, cansaço excessivo ou qualquer sintoma incomum, mesmo que pareçam leves.

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