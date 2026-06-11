Mal súbito: o que pode causar e como agir nos primeiros socorros

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Um mal súbito pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar, pegando todos de surpresa. O termo se refere a uma perda de consciência inesperada, causada por uma variedade de condições médicas. Entender suas principais causas e saber como agir rapidamente pode ser decisivo para salvar uma vida.

Diferentes problemas de saúde podem levar a um mal súbito. As causas cardiovasculares são as mais comuns, incluindo o infarto agudo do miocárdio, quando o fluxo de sangue para o coração é bloqueado, e as arritmias cardíacas, que são alterações no ritmo dos batimentos cardíacos.

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Outra causa importante é o acidente vascular cerebral (AVC), que ocorre quando o suprimento de sangue para o cérebro é interrompido ou reduzido. Crises convulsivas, como as da epilepsia, também podem resultar em uma perda súbita de consciência. A síncope, conhecida popularmente como desmaio, acontece por uma diminuição temporária do fluxo sanguíneo cerebral e pode ser desencadeada por fatores como calor excessivo, dor intensa ou estresse emocional.

Sinais de alerta para um mal súbito

Antes do colapso, o corpo pode emitir alguns sinais de alerta. É fundamental estar atento a sintomas como dor forte no peito que irradia para o braço, pescoço ou costas, dificuldade para respirar e suor frio, que são indicativos de infarto. Para identificar um possível AVC rapidamente, utilize o teste SAMU:

S (Sorriso): Peça para a pessoa sorrir. Se um lado do rosto ficar torto, é um sinal de alerta.

A (Abraço): Peça para a pessoa levantar os dois braços. Se um deles cair, pode ser um AVC.

M (Mensagem): Peça para a pessoa repetir uma frase simples. A fala enrolada ou confusa é um sintoma importante.

U (Urgência): Se identificar qualquer um desses sinais, ligue imediatamente para a emergência (192).

Prevenção e fatores de risco

Embora um mal súbito seja imprevisível, a prevenção de muitas de suas causas é possível. Controlar fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto e tabagismo reduz significativamente as chances de infartos e AVCs. Adotar um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos, é a melhor forma de cuidar da saúde cardiovascular e cerebral.

Como agir nos primeiros socorros

Agir corretamente enquanto o socorro médico não chega é fundamental. Manter a calma é o primeiro passo para poder ajudar de forma eficaz. Se você presenciar alguém passando por um mal súbito, siga estas orientações:

Chame ajuda profissional: A primeira ação deve ser sempre ligar para o serviço de emergência, como o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193). Informe o endereço e descreva a situação da vítima com clareza.

Verifique a segurança do local: Certifique-se de que o ambiente está seguro para você e para a vítima. Em caso de queda ou acidente, não mova a pessoa se houver suspeita de lesão na coluna, a menos que seja absolutamente necessário para garantir a segurança de ambos.

Avalie a consciência e a respiração: Aproxime-se da vítima, chame por ela em voz alta e toque em seu ombro. Verifique se ela está respirando observando o movimento do tórax e sentindo a saída de ar pela boca e nariz.

Posicione a vítima corretamente: Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando, deite-a de lado, em posição lateral de segurança. Isso ajuda a evitar que ela se engasgue com a própria saliva ou vômito.

Não ofereça líquidos ou alimentos: Nunca tente dar água, remédios ou qualquer alimento para uma pessoa inconsciente, pois há um grande risco de engasgo.

Inicie a reanimação se necessário: Caso a vítima não esteja respirando, inicie as compressões torácicas. Posicione as mãos sobrepostas no centro do peito e faça compressões fortes e rápidas, com uma frequência de 100 a 120 por minuto. Continue até a chegada do socorro. Se houver um Desfibrilador Externo Automático (DEA) disponível, utilize-o seguindo as instruções de voz do aparelho. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.