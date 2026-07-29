Os efeitos colaterais da semaglutida que poucos te contam

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A semaglutida, princípio ativo de medicamentos populares como Ozempic (indicado para diabetes tipo 2) e Wegovy (voltado especificamente para perda de peso), ganhou destaque por sua eficácia. No entanto, o uso crescente tem revelado uma série de efeitos colaterais inesperados que vão além dos problemas gastrointestinais já conhecidos, levantando alertas sobre consequências para o corpo e a mente dos usuários.

Enquanto náuseas, vômitos e diarreia são reações comuns e frequentemente discutidas, outros relatos de pacientes e observações médicas apontam para um quadro mais complexo. Muitos desconhecem que as mudanças provocadas pelo medicamento podem se manifestar de formas surpreendentes e, por vezes, preocupantes.

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Quais são os efeitos colaterais da semaglutida que poucos conhecem?

Além das reações adversas mais comuns, o uso da semaglutida está associado a uma lista de efeitos colaterais menos divulgados. Essas consequências podem incluir desde alterações estéticas até problemas de saúde mais sérios que exigem atenção médica imediata.

"Rosto de Ozempic" : termo usado para descrever a flacidez e o envelhecimento facial acelerado devido à rápida perda de gordura no rosto.

Queda de cabelo : conhecida como eflúvio telógeno, a perda de fios pode ocorrer como uma resposta do corpo ao estresse da perda de peso rápida.

Mudanças no paladar: alguns usuários relatam uma alteração na percepção do sabor dos alimentos, tornando alguns pratos menos prazerosos.

Sonhos vívidos: relatos sobre sonhos mais intensos e lúcidos são cada vez mais comuns entre os pacientes que utilizam o medicamento.

Paralisia estomacal: em casos mais graves, pode ocorrer uma condição chamada gastroparesia, na qual o esvaziamento do estômago se torna extremamente lento.

Como a semaglutida afeta a saúde mental?

Agências reguladoras de saúde em todo o mundo investigam uma possível ligação entre o uso de agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida, e o surgimento de pensamentos suicidas e de automutilação. Embora uma relação de causa e efeito ainda não tenha sido confirmada, a associação está sob análise cuidadosa. Algumas análises de segurança já revisaram milhões de relatos de eventos adversos para contextualizar a frequência dessas ocorrências, que, embora raras, exigem atenção.

Pacientes também têm relatado episódios de ansiedade, irritabilidade e até depressão durante o tratamento. A recomendação é que qualquer alteração de humor significativa seja imediatamente comunicada ao médico responsável pelo acompanhamento.

Quem não deve usar o medicamento?

O uso da semaglutida é contraindicado para determinados grupos de pessoas devido aos riscos elevados de complicações. A avaliação médica é fundamental para determinar a segurança do tratamento em cada caso.

O medicamento deve ser evitado por pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Pacientes com histórico de pancreatite, problemas renais graves ou gastroparesia também não são candidatos ideais para o tratamento. Além disso, o uso não é recomendado para gestantes ou mulheres que estão amamentando.

Um fator relevante no contexto do medicamento é a expiração de sua patente principal em 2026. A mudança abre caminho para o desenvolvimento de versões genéricas, o que pode ampliar o acesso e reduzir os custos do tratamento nos próximos anos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.