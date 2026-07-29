Dieta pós-semaglutida: como comer para não recuperar o peso

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Com a expiração da patente da semaglutida em março de 2026 e o aumento do acesso ao tratamento, cada vez mais pessoas enfrentam um desafio comum: o que fazer após atingir a meta de peso com medicamentos como Ozempic e Wegovy. O reganho dos quilos eliminados, conhecido como efeito sanfona, é uma preocupação real, mas pode ser evitado com ajustes estratégicos na alimentação e no estilo de vida.

A transição para uma rotina sem o medicamento exige a criação de uma base sólida de hábitos saudáveis. Especialistas recomendam que a redução da dose seja feita de forma gradual, sob orientação médica, para minimizar o impacto no apetite. O sucesso em manter o novo peso depende diretamente da reeducação alimentar e da continuidade de uma rotina ativa, incorporadas ainda durante o tratamento.

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Por que o peso volta após parar com a semaglutida?

A semaglutida funciona imitando o hormônio GLP-1, o que aumenta a sensação de saciedade e retarda o esvaziamento do estômago, levando a uma menor ingestão de calorias. Ao suspender o medicamento, esses efeitos cessam e o apetite tende a retornar. Estudos recentes de 2026 apontam para uma taxa de reganho de aproximadamente 0,8 kg por mês para quem não adota mudanças de estilo de vida. Sem uma base de hábitos saudáveis, o corpo volta a acumular gordura.

Guia de alimentação: o que comer para manter o peso?

A chave para evitar o reganho de peso está na qualidade dos alimentos consumidos. A estratégia não é fazer uma dieta restritiva, mas sim escolhas inteligentes para o dia a dia, com foco em nutrientes que promovem saciedade e regulam o metabolismo. Veja como montar seu prato:

Proteínas magras em todas as refeições: ovos, frango, peixes, iogurte e leguminosas são essenciais. Elas aumentam a saciedade, ajudam a manter a massa muscular e exigem mais energia do corpo para serem digeridas, mantendo o metabolismo ativo.

Fibras em abundância: inclua legumes, verduras, frutas com casca e cereais integrais. As fibras formam um gel no estômago que retarda a digestão, prolongando a sensação de estômago cheio e controlando os picos de açúcar no sangue.

Carboidratos complexos e com moderação: opte por versões integrais de arroz, pães e massas. Eles fornecem energia de forma gradual e evitam a compulsão alimentar. A quantidade deve ser ajustada às suas necessidades diárias.

Gorduras saudáveis como aliadas: abacate, castanhas, sementes e azeite de oliva extra virgem ajudam na saciedade e na absorção de vitaminas. Elas devem ser consumidas em pequenas porções, pois são calóricas.

O que mais ajuda a evitar o efeito sanfona?

A alimentação é o pilar principal, mas não o único. A prática regular de exercícios físicos é fundamental para manter o metabolismo acelerado e a composição corporal saudável. A recomendação geral é de pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, como caminhada ou corrida, combinados com duas a três sessões de musculação. O treino de força é crucial para fortalecer os músculos, que são grandes consumidores de calorias, mesmo em repouso.

A mudança de mentalidade também é crucial. Encare a nova rotina não como um sacrifício temporário, mas como um novo estilo de vida. A perda de peso sustentável depende de consistência e de hábitos que você consiga manter a longo prazo, transformando a relação com a comida e o corpo de forma definitiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.