Dermatologista mineira se consolida como destaque mundial em tricoscopia

A dermatologista Luiza Laborne Kalil, formada em Minas Gerais e hoje professora na Yale School of Medicine, nos Estados Unidos, participará da programação do 4º Congresso Mundial de Tricoscopia. O evento reunirá especialistas em doenças capilares no Rio de Janeiro, entre 29 de outubro e 1º de novembro de 2026.

Luiza Kalil será uma das coordenadoras do curso pré-congresso “Inibidores de JAK na alopecia areata: do básico ao avançado”. Ela atuará ao lado da dermatologista norte-americana Maria Hordinsky, professora da University of Minnesota e referência internacional na área.

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A médica brasileira também apresentará a palestra “JAK Inhibitors for Alopecia Areata: Timeline, Prognostic Factors and Safety Management”. A apresentação abordará a evolução do uso dos medicamentos, os fatores que influenciam os resultados e os cuidados com a segurança dos pacientes.

A alopecia areata é uma condição autoimune que causa a perda de cabelos e pelos. Recentemente, o tratamento avançou com o uso de inibidores de JAK, fármacos que atuam na resposta imunológica ligada à doença.

Trajetória iniciada em Belo Horizonte

Luiza Laborne Kalil formou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde também completou seu mestrado. A residência em dermatologia foi realizada na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

Após atuar no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos para uma pesquisa de pós-doutorado na Yale School of Medicine. Atualmente, é Assistant Professor no Departamento de Dermatologia da instituição, onde concilia o atendimento a pacientes, o ensino e pesquisas clínicas.

Pesquisas sobre doenças capilares

A produção acadêmica de Luiza Kalil inclui estudos sobre inibidores de JAK, o uso de minoxidil oral, terapias combinadas e tratamentos para crianças e adolescentes. Seus trabalhos também analisam o impacto das doenças capilares na qualidade de vida.

Ela possui artigos publicados em periódicos internacionais como "JAMA Dermatology", "Journal of the American Academy of Dermatology" e "Pediatric Dermatology".

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A tricoscopia, tema central do congresso, é um exame de imagem não invasivo que auxilia no diagnóstico e acompanhamento de diferentes tipos de alopecia e outras doenças do couro cabeludo.