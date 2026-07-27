Dermatologista mineira se consolida como destaque mundial em tricoscopia
Professora em Yale, nos EUA, Luiza Laborne Kalil coordenará curso sobre tratamento para alopecia areata no 4º Congresso Mundial de Tricoscopia, que será realizado no Rio de Janeiro
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A dermatologista Luiza Laborne Kalil, formada em Minas Gerais e hoje professora na Yale School of Medicine, nos Estados Unidos, participará da programação do 4º Congresso Mundial de Tricoscopia. O evento reunirá especialistas em doenças capilares no Rio de Janeiro, entre 29 de outubro e 1º de novembro de 2026.
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Luiza Kalil será uma das coordenadoras do curso pré-congresso “Inibidores de JAK na alopecia areata: do básico ao avançado”. Ela atuará ao lado da dermatologista norte-americana Maria Hordinsky, professora da University of Minnesota e referência internacional na área.
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Alopecia areata: entenda a condição e os avanços no tratamento
A médica brasileira também apresentará a palestra “JAK Inhibitors for Alopecia Areata: Timeline, Prognostic Factors and Safety Management”. A apresentação abordará a evolução do uso dos medicamentos, os fatores que influenciam os resultados e os cuidados com a segurança dos pacientes.
A alopecia areata é uma condição autoimune que causa a perda de cabelos e pelos. Recentemente, o tratamento avançou com o uso de inibidores de JAK, fármacos que atuam na resposta imunológica ligada à doença.
Trajetória iniciada em Belo Horizonte
Luiza Laborne Kalil formou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde também completou seu mestrado. A residência em dermatologia foi realizada na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.
Após atuar no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos para uma pesquisa de pós-doutorado na Yale School of Medicine. Atualmente, é Assistant Professor no Departamento de Dermatologia da instituição, onde concilia o atendimento a pacientes, o ensino e pesquisas clínicas.
Pesquisas sobre doenças capilares
A produção acadêmica de Luiza Kalil inclui estudos sobre inibidores de JAK, o uso de minoxidil oral, terapias combinadas e tratamentos para crianças e adolescentes. Seus trabalhos também analisam o impacto das doenças capilares na qualidade de vida.
Ela possui artigos publicados em periódicos internacionais como "JAMA Dermatology", "Journal of the American Academy of Dermatology" e "Pediatric Dermatology".
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A tricoscopia, tema central do congresso, é um exame de imagem não invasivo que auxilia no diagnóstico e acompanhamento de diferentes tipos de alopecia e outras doenças do couro cabeludo.