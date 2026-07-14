Julho Amarelo: diagnóstico das hepatites virais pode sair em até 30 minutos

Silenciosas, as hepatites virais preocupam não só pela ausência prolongada de sintomas, mas também pela letalidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam 304 milhões de pessoas vivendo com infecção crônica por essas doenças em todo o globo, que registrou, até o momento, 1,3 milhão de óbitos.

No Brasil, o boletim epidemiológico mais recente aponta para 826.292 casos entre os anos 2000 e 2024, período em que houve 49.999 mortes por causas básicas e 45.959 óbitos por fatores associados aos tipos A, B, C e D. Se, de um lado, essas condições têm evoluído, de outro, a sua detecção está mais ágil e precisa. Os testes rápidos, amplamente utilizados para a triagem das hepatites B e C, fornecem o resultado em até 30 minutos.



A conquista ganha ainda mais relevância no contexto do Julho Amarelo, Mês Nacional de Luta contra as Hepatites Virais, dedicado à conscientização, à prevenção, ao diagnóstico e ao controle dessas doenças no Brasil. A escolha do período está alinhada à celebração do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, em 28 de julho. A OMS estabeleceu a data em homenagem ao cientista Baruch Blumberg, descobridor do vírus do tipo B e responsável pelo desenvolvimento da primeira vacina contra a condição.



Segundo a biomédica Natália Strohmayer, mestre e doutora em microbiologia e biologia molecular e assessora científica da Biomédica Equipamentos, o tempo para a obtenção dos resultados dos exames para as hepatites virais varia de acordo com o tipo de teste realizado, a infraestrutura do laboratório e o fluxo de atendimento da instituição de saúde. Enquanto os exames rápidos ficam prontos em até 30 minutos, permitindo que os pacientes recebam orientações imediatas na mesma consulta, os testes sorológicos fornecem o resultado dentro de, no máximo, três dias úteis.



Ainda de acordo com a especialista, no caso da hepatite D, que se manifesta somente em indivíduos infectados pelo vírus do tipo B, a investigação de ambas as condições deve ocorrer de forma simultânea. Por isso, além dos testes sorológicos, os exames moleculares podem ser utilizados para confirmar a infecção ativa e auxiliar na avaliação clínica.

As hepatites B e C, por sua vez, exigem uma abordagem mais abrangente. “Após uma triagem sorológica positiva, os testes de biologia molecular, como a PCR, tornam-se essenciais para confirmar a infecção ativa, detectar diretamente o DNA do vírus da hepatite B (HBV) ou o RNA do vírus do tipo C (HCV), quantificar a carga viral e monitorar a resposta ao tratamento. Isso ocorre porque tais condições podem evoluir para formas crônicas, aumentando o risco de complicações como fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular”, argumenta.



Apesar de as estratégias diagnósticas dependerem do tipo de hepatite viral, Natália reforça que a detecção precoce é importante em todos os casos. Além de direcionar o tratamento e o acompanhamento adequado de cada paciente, a testagem contribui para a adoção de medidas de prevenção, para a redução da transmissão e para o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica.

“O diagnóstico das hepatites virais passou por uma evolução significativa nas últimas décadas, impulsionada pelo desenvolvimento de tecnologias mais sensíveis, específicas e rápidas. Os avanços permitiram reduzir o tempo entre a infecção e a detecção, aumentar a precisão dos resultados e ampliar o acesso à testagem”, complementa.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Brasil, os testes para as hepatites virais são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como parte das estratégias nacionais de prevenção, diagnóstico precoce e controle dessas infecções. O acesso se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), dos serviços especializados, das maternidades e dos hospitais, entre outros pontos da rede pública.