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Saúde mental

5 hábitos diários para construir uma mente com mais resiliência

Especialistas apontam práticas simples, baseadas em evidências, como cuidar do bem-estar e aprender coisas novas, para fortalecer sua capacidade de superar as adversidades.

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
09/07/2026 09:24

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5 hábitos diários para construir uma mente com mais resiliência
O apoio social é essencial para a resiliência, ajudando a superar desafios e levantar após momentos de dificuldade. crédito: Pexels

Desenvolver resiliência é uma habilidade fundamental para lidar com os desafios do dia a dia, desde pequenas frustrações até grandes adversidades. A boa notícia é que essa competência pode ser construída e aprimorada com práticas diárias simples e consistentes.

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Resiliência mental é a capacidade psicológica de enfrentar e superar traumas, estresse e desafios. Não significa ausência de dificuldades ou sofrimento, mas a habilidade de navegar por essas experiências, aprender com elas e seguir em frente, muitas vezes saindo mais fortalecido do processo de superação.

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Como desenvolver a resiliência no dia a dia?

Adotar pequenas mudanças na rotina pode fazer uma grande diferença na construção de uma mente mais forte e adaptável. Estudos sobre resiliência indicam que a consistência é mais importante do que a intensidade das práticas. Integrar hábitos saudáveis ao cotidiano é o caminho para fortalecer a capacidade de superação de forma sustentável.

A seguir, confira cinco práticas diárias para aumentar sua resiliência:

  1. Cuide do seu bem-estar físico
    A conexão entre corpo e mente é direta. Priorize uma rotina de sono adequada, com sete a nove horas por noite, segundo recomendações de organizações de saúde para adultos. Mantenha uma alimentação balanceada e pratique atividades físicas regularmente. Movimentar o corpo está associado à liberação de endorfinas e outros neurotransmissores, que contribuem para a redução do estresse e melhora do humor.

  2. Mantenha e fortaleça suas conexões sociais
    Ter uma rede de apoio com amigos e familiares é crucial. Converse sobre seus sentimentos e peça ajuda quando precisar. Manter relacionamentos saudáveis e de qualidade cria um senso de pertencimento e segurança emocional, elementos essenciais para enfrentar momentos difíceis.

  3. Pratique a atenção plena (mindfulness)
    Dedique alguns minutos do seu dia para focar no presente, sem julgamentos. Práticas como meditação ou exercícios de respiração ajudam a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade. Essa consciência do agora pode ajudar você a responder aos desafios de forma mais calma e equilibrada.

  4. Aprenda algo novo constantemente
    Manter o cérebro ativo com novos conhecimentos ou habilidades aumenta a flexibilidade cognitiva e a autoconfiança. Seja aprender um idioma, um instrumento musical ou uma nova receita, o processo de aprendizado fortalece a capacidade de adaptação a novas situações e de encontrar soluções criativas para problemas. Não precisa ser algo grandioso, pois até pequenos aprendizados diários fortalecem essa capacidade.

  5. Estabeleça metas realistas e celebre pequenas vitórias
    Divida grandes objetivos em passos menores e alcançáveis. A cada etapa concluída, reconheça e celebre seu progresso. Essa prática gera um sentimento de realização e controle, reforçando a crença em sua própria capacidade de superar obstáculos e construir o futuro que deseja.

Embora essas práticas possam fortalecer significativamente sua resiliência, é importante reconhecer quando buscar apoio profissional. Se você enfrenta dificuldades persistentes, ansiedade intensa ou sintomas que interferem no seu dia a dia, considere consultar um psicólogo ou profissional de saúde mental qualificado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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