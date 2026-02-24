Saúde mental: 5 hábitos diários para reduzir estresse e ansiedade

Cuidar da saúde mental tornou-se uma prioridade na rotina de muitas pessoas. Em meio a agendas lotadas e o excesso de informações, encontrar formas de reduzir o estresse e a ansiedade é fundamental para o bem-estar. A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito, incorporadas no dia a dia, podem fazer uma grande diferença sem exigir grandes transformações.

A chave está na consistência. Criar rituais simples ajuda o cérebro a desenvolver mecanismos para lidar com a pressão e a regular as emoções de forma mais equilibrada. Adotar essas práticas não resolve problemas complexos, mas fortalece a mente para enfrentá-los com mais clareza e calma.

Integrar práticas conscientes na rotina ajuda a acalmar a mente e a construir resiliência emocional. Confira cinco sugestões práticas:

Reserve minutos para a atenção plena

A prática de mindfulness, ou atenção plena, consiste em focar intencionalmente no momento presente, sem julgamentos. Reserve de cinco a dez minutos do seu dia para se sentar em silêncio e prestar atenção apenas na sua respiração. Essa pausa ajuda a diminuir o ritmo dos pensamentos e a reduzir a reatividade emocional diante de situações estressantes. Movimente o corpo diariamente

A atividade física é uma das ferramentas mais eficazes contra o estresse. Não é preciso realizar treinos intensos. Uma caminhada de 20 minutos no bairro ou alguns alongamentos pela manhã já são suficientes para que o corpo libere endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar e aliviam a tensão. Estabeleça limites para o uso de telas

O fluxo constante de notificações e informações das redes sociais e notícias pode sobrecarregar o sistema nervoso. Defina horários específicos para checar o celular e evite o uso de telas pelo menos uma hora antes de dormir. Essa desintoxicação digital melhora a qualidade do sono e diminui a sensação de urgência constante. Pratique a escrita terapêutica

Manter um diário ou simplesmente anotar os pensamentos em um papel pode ser uma forma poderosa de organizar a mente. Escrever sobre o que está causando ansiedade ou gratidão ajuda a externalizar as emoções, dando uma perspectiva mais clara sobre os problemas e sentimentos. Não há regras: apenas escreva o que vier à cabeça. Crie pequenos rituais de prazer

Incorpore na sua rotina pequenas atividades que trazem alegria e relaxamento. Pode ser ouvir sua música favorita enquanto toma café, cuidar de uma planta, ler algumas páginas de um livro ou preparar um chá com calma. Esses momentos criam âncoras de positividade ao longo do dia e quebram o ciclo de preocupações automáticas.

