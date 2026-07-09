Baixas temperaturas aumentam risco de eventos cardiovasculares

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O inverno exige atenção não apenas com as doenças respiratórias, mas também com a saúde do coração. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), divulgadas em junho de 2026, as ocorrências de infarto podem aumentar em até 30% durante períodos de frio intenso, principalmente quando as temperaturas ficam abaixo de 14°C. No mesmo período, os casos de acidente vascular cerebral (AVC) podem crescer até 20%, especialmente entre idosos e pessoas com doenças cardiovasculares.

Leia Mais Violência sexual aumenta riscos cardiovasculares em mulheres Fatores hormonais influenciam risco de doenças cardiovasculares em mulheres Estudo de vida real sugere vantagem cardiovascular de Wegovy A queda da temperatura provoca uma série de reações naturais no organismo para preservar o calor corporal. Entre elas está a vasoconstrição, mecanismo que reduz o calibre dos vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial e faz com que o coração trabalhe mais para manter a circulação do sangue. Em pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol elevado, insuficiência cardíaca ou histórico de doenças cardiovasculares, essa sobrecarga pode favorecer a ocorrência de eventos graves.

Segundo o cardiologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Fernando Ribas, esse aumento do risco cardiovascular está diretamente relacionado à resposta do organismo ao frio.

"Quando somos expostos às baixas temperaturas, ocorre a vasoconstrição, mecanismo em que os vasos sanguíneos se contraem para reduzir a perda de calor. Esse processo aumenta a pressão arterial e faz com que o coração precise trabalhar mais para manter a circulação adequada."

Além da contração dos vasos sanguíneos, o frio também estimula a liberação de adrenalina, hormônio que aumenta a frequência cardíaca e a necessidade de oxigênio pelo músculo do coração.

"O frio libera mais adrenalina no sangue para ajudar o organismo a controlar a temperatura corporal. Em pessoas com risco cardiovascular, esse estresse pode desestabilizar placas de aterosclerose e desencadear eventos como infarto ou AVC."

O cenário reforça a importância da prevenção. Dados do Datasus, reunidos pelo Observatório da Saúde Pública da Umane e divulgados em junho de 2026, mostram que o Brasil registrou aproximadamente 398 mil mortes por doenças do aparelho circulatório ao longo de 2024, entre elas infarto, arritmias e hipertensão. A taxa foi de 187,5 óbitos por 100 mil habitantes, a maior dos últimos 23 anos.

Para reduzir os riscos durante o inverno, Fernando Ribas recomenda manter o tratamento das doenças cardiovasculares em dia, controlar a pressão arterial, evitar exposição prolongada ao frio, praticar atividade física com orientação médica, manter uma alimentação equilibrada e procurar atendimento imediatamente diante de sintomas como dor ou pressão no peito, falta de ar, suor frio ou mal-estar. "A prevenção continua sendo a melhor forma de proteger o coração, especialmente entre pessoas que já apresentam fatores de risco", avalia o especialista.