Saúde mental: 5 sinais de alerta que pais não devem ignorar nos filhos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A crescente preocupação com a saúde mental de crianças e adolescentes tem colocado pais e responsáveis em alerta. Segundo pesquisas recentes, cerca de 20% dos jovens entre 10 e 19 anos no Brasil enfrentam algum transtorno mental. Em um cenário onde a tristeza e a ansiedade se tornam mais visíveis, identificar os sinais de que algo não vai bem é o primeiro passo para oferecer ajuda e garantir o bem-estar emocional.

Compreender quais alterações merecem atenção é fundamental. Muitas vezes, o que parece ser apenas uma "fase" pode esconder um sofrimento que precisa de acolhimento e, em muitos casos, de intervenção profissional. Estar atento aos detalhes da rotina e do humor dos filhos faz toda a diferença para agir no momento certo.

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Quais são os 5 sinais de alerta na saúde mental dos filhos?

Os principais sinais de alerta que indicam a necessidade de atenção à saúde mental dos filhos incluem: isolamento social repentino, alterações drásticas de humor, mudanças nos padrões de sono e apetite, queda no rendimento escolar e a perda de interesse em atividades antes prazerosas.

Isolamento social e afastamento de amigos: um dos primeiros indicativos é quando o jovem começa a se afastar de amigos, evita encontros familiares e prefere passar a maior parte do tempo sozinho. Esse movimento de reclusão, especialmente se era uma pessoa sociável, é um forte sinal de alerta. Alterações drásticas de humor: irritabilidade constante, explosões de raiva desproporcionais, choro frequente ou uma apatia persistente são mudanças que não devem ser ignoradas. É importante diferenciar essas oscilações de um padrão de humor adolescente comum; a intensidade e a frequência são o que mais importa. Mudanças no sono e no apetite: dormir muito mais do que o habitual ou, ao contrário, sofrer de insônia são alterações físicas comuns em quadros de depressão e ansiedade. O mesmo vale para a alimentação, seja pela perda de apetite ou pelo ato de comer de forma compulsiva. Queda acentuada no rendimento escolar: a dificuldade de concentração, a falta de motivação para estudar e a queda súbita nas notas podem indicar que a mente do jovem está sobrecarregada. Problemas emocionais consomem energia e afetam diretamente a capacidade de aprendizado. Perda de interesse em atividades prazerosas: abandonar hobbies, esportes ou qualquer outra atividade que antes trazia alegria e satisfação é um sintoma clássico. Esse desinteresse generalizado, conhecido como anedonia, sinaliza que algo mais profundo pode estar acontecendo.

O que fazer ao notar os sinais?

Ao perceber um ou mais desses comportamentos, o primeiro passo é criar um ambiente seguro para o diálogo. Uma conversa aberta e sem julgamentos pode ajudar o jovem a se sentir à vontade para compartilhar o que está sentindo. É essencial validar seus sentimentos, mostrando empatia e apoio incondicional.

A busca por ajuda profissional é o caminho mais seguro e eficaz. Um psicólogo ou psiquiatra poderá avaliar a situação de forma adequada, oferecer um diagnóstico preciso e indicar o melhor tratamento. O acompanhamento especializado fornece as ferramentas necessárias para que o jovem e a família lidem com a situação da melhor maneira.

É importante lembrar que, desde maio de 2026, uma legislação garante o atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes no Sistema Único de Saúde (SUS). Em casos de emergência ou necessidade de apoio imediato, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece ajuda gratuita 24 horas por dia pelo telefone 188.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.