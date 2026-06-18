Sinais de alerta: como identificar comportamentos de risco em adolescentes

Dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSe) 2026, divulgada pelo IBGE, acendem um alerta sobre a saúde mental dos jovens: 14,2% dos estudantes relataram ideação suicida e 16,4% praticaram autoagressão. Diante desse cenário, a principal dúvida que surge para pais e responsáveis é como diferenciar as crises típicas da idade de sinais que indicam problemas mais sérios. A adolescência é uma fase de intensas transformações, mas certas mudanças de comportamento podem ser um pedido de ajuda silencioso.

Identificar esses sinais de forma precoce é fundamental para agir preventivamente. A dificuldade está em separar o que é uma rebeldia passageira de um comportamento de risco que pode levar a consequências graves, tanto para o jovem quanto para as pessoas ao seu redor. Ficar atento às alterações na rotina e na atitude é o primeiro passo.

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Principais mudanças a observar

O isolamento social repentino é um dos primeiros indicadores. Se o adolescente abandona amizades antigas, deixa de participar de atividades em família e passa a maior parte do tempo trancado no quarto, é preciso investigar. Essa reclusão pode estar ligada a novas influências ou a problemas como depressão e ansiedade.

Agressividade e mudanças bruscas de humor também merecem atenção. Irritabilidade constante, respostas hostis e explosões de raiva desproporcionais aos acontecimentos podem sinalizar um desequilíbrio emocional. Esse comportamento afeta a convivência familiar e indica que algo não vai bem.

Outro ponto crítico é a queda acentuada no desempenho escolar. Desinteresse súbito pelos estudos, notas baixas e faltas frequentes podem refletir problemas externos que tiram o foco do jovem. Além disso, alterações no sono e no apetite, como insônia ou excesso de sono e perda ou ganho de peso repentino, são sinais físicos de alerta.

Um fator de risco contemporâneo, destacado em estudos recentes, é o uso problemático da internet. Pesquisas de 2026 apontam que quatro em cada dez adolescentes apresentam sinais desse comportamento. Fique atento se o jovem demonstra ansiedade ou irritação quando não está conectado, negligencia outras atividades para ficar online e usa a internet como válvula de escape para emoções negativas.

O surgimento de novas amizades, acompanhado de um comportamento sigiloso, é um fator de risco. Quando o adolescente esconde quem são seus novos amigos, oculta conversas no celular e se recusa a falar sobre sua rotina, pode estar envolvido em atividades perigosas ou sob a influência de pessoas negativas.

Como agir diante dos sinais

A primeira atitude é criar um canal de diálogo aberto e sem julgamentos. Tente conversar de forma calma, mostrando preocupação genuína e se colocando à disposição para ouvir. Evite uma abordagem de confronto, que tende a aumentar a resistência do adolescente.

Manter regras claras e limites consistentes é essencial. A disciplina, aplicada com afeto, transmite segurança e mostra que os pais se importam. É fundamental acompanhar as atividades online e as amizades do adolescente para garantir que ele esteja em um ambiente seguro.

Se os comportamentos persistirem ou se intensificarem, buscar ajuda profissional é o passo mais importante. Psicólogos e terapeutas especializados podem auxiliar tanto o adolescente quanto a família. Recursos como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Centro de Valorização da Vida (CVV), disponível pelo número 188, são canais de apoio essenciais e gratuitos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.