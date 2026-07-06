BH ganha novo hospital veterinário de plano de saúde pet

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A +Pet inaugura em julho seu primeiro hospital veterinário em Belo Horizonte, com um investimento de R$ 10 milhões. A unidade, localizada no bairro de Lourdes, propõe um modelo integrado que une plano de saúde, telemedicina e atendimento de alta complexidade.

A iniciativa acompanha o crescimento do mercado pet no Brasil, o terceiro maior do mundo, que movimentou R$ 75,4 bilhões em 2024. Minas Gerais tornou-se um dos estados prioritários na expansão da empresa, que já possui uma operação em Uberlândia.

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Instalado em uma área com mais de 1.000 m², o hospital foi projetado para centralizar diversos serviços em um único endereço. A estrutura conta com mais de dez consultórios, dois centros cirúrgicos, laboratório próprio, UTI 24 horas e capacidade para mais de 200 atendimentos diários. A equipe inicial terá 50 profissionais, podendo chegar a 100 com o avanço da operação.

A unidade oferecerá exames de alta complexidade, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, recursos ainda pouco disponíveis na medicina veterinária brasileira. A posse de parte desses equipamentos pela própria rede agiliza diagnósticos e tratamentos.

Outro diferencial é a integração entre o atendimento presencial e a telemedicina. Um prontuário eletrônico único permite que o histórico clínico de um animal atendido em Belo Horizonte seja acessado em outras unidades da rede, como São Paulo ou Brasília.

Segundo João Marcos Rios, diretor de Expansão da +Pet, a proposta é oferecer ao mercado uma lógica semelhante à da saúde humana. “Plano de saúde, hospital, telemedicina e atendimento especializado fazem parte da mesma estrutura, permitindo acompanhar o paciente durante toda a sua vida”, declarou.

A escolha por Belo Horizonte faz parte de uma estratégia nacional focada em grandes centros urbanos. A empresa projeta alcançar entre 40 mil e 50 mil pets na Grande Belo Horizonte até 2030. A expansão no estado deve seguir o modelo de hospitais de alta complexidade funcionando como centros de referência e clínicas satélites ampliando a capilaridade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.