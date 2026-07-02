Redução de bariátricas força migração de cirurgiões para tratamento clínico

O mercado da cirurgia bariátrica vive um momento de transformação radical no Brasil e no mundo. A popularização e a eficácia comprovada de medicamentos como a semaglutida (Ozempic) e, mais recentemente, a tirzepatida (Mounjaro), provocaram uma mudança drástica no comportamento dos pacientes.

Diante de alternativas menos invasivas, o volume de procedimentos cirúrgicos tem registrado queda expressiva, forçando cirurgiões bariátricos a tomarem uma decisão estratégica: resistir à inovação ou se adaptar a ela. O Brasil é um dos líderes mundiais nesse tipo de procedimento, com uma média que varia entre 70 mil e 80 mil cirurgias bariátricas realizadas anualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Esse cenário deu início a um forte movimento de reposicionamento de carreira na medicina. Profissionais que antes tinham suas rotinas pautadas quase que exclusivamente pelo centro cirúrgico estão deixando de ser estritamente "operadores" para se tornarem gestores do tratamento clínico e multidisciplinar da obesidade.

Para João Amorim, CEO da MNG, essa transição exige mais do que uma atualização científica, demanda uma mudança na forma como o médico se comunica com o mercado e com o paciente que busca ativamente por cuidados na internet.

"O cirurgião bariátrico não está perdendo o seu espaço, ele está expandindo o seu escopo. O paciente de hoje chega ao consultório muito mais informado e buscando alternativas antes de decidir por um procedimento invasivo. Os médicos que entendem o 'efeito Mounjaro' como um aliado, e não como um concorrente, estão redesenhando suas marcas pessoais para se posicionarem como autoridades no tratamento global da obesidade, seja ele cirúrgico ou clínico", afirma.

A Nova jornada do paciente digital

A mudança no consultório reflete o comportamento de busca no ambiente digital. Dados de mercado apontam que o interesse por tratamentos medicamentosos para perda de peso superou historicamente as buscas por termos relacionados à cirurgia bariátrica.

O momento exige que os cirurgiões revisem suas estratégias de atração e captação. Se antes o foco do marketing médico estava em explicar o pré e o pós-operatório, hoje, a comunicação precisa acolher a dúvida do paciente sobre a eficácia dos novos fármacos e o acompanhamento de longo prazo.

"Quem dita as regras do mercado é o paciente, e a dor dele continua sendo a mesma: a busca por saúde e qualidade de vida através do controle do peso. O cirurgião que se posiciona estrategicamente na internet como um especialista capaz de prescrever, acompanhar o tratamento clínico e, se necessário, realizar a cirurgia, ganha uma vantagem competitiva imensa. O marketing de performance na saúde serve justamente para mostrar a esse paciente que o médico evoluiu junto com a ciência", pontua João.

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A expectativa é que a busca por tratamentos híbridos e integrados continue crescendo. Longe de decretar o fim da cirurgia bariátrica, que permanece essencial para casos específicos, o avanço da medicina de precisão está refinando os critérios de indicação e transformando cirurgiões em médicos mais completos e conectados com a nova era da saúde