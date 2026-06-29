Confusão mental em adultos: o que pode causar e como identificar os sinais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um episódio de confusão mental pode ser assustador tanto para quem o vivencia quanto para os familiares. Caracterizado por desorientação, dificuldade de raciocínio e perda de memória recente, esse quadro não é uma doença em si, mas um sintoma de que algo no organismo não vai bem. O problema pode surgir de forma súbita e, muitas vezes, é reversível quando a causa é identificada e tratada corretamente.

Diferente do esquecimento pontual, a confusão mental afeta a capacidade de uma pessoa de pensar com clareza. Ela pode não saber onde está, que dia é hoje ou até mesmo ter dificuldade em reconhecer pessoas próximas. É importante distinguir a confusão mental aguda (delirium) de quadros de demência. Enquanto o delirium tem início súbito e é frequentemente reversível, a demência é uma condição progressiva e degenerativa que se instala de forma gradual. Qualquer estado confusional exige atenção médica imediata.

Leia Mais

Principais causas da confusão mental

As razões por trás de um quadro de desorientação são variadas. Identificar a origem é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Entre as causas mais comuns estão:

Desidratação: a falta de água afeta diretamente o funcionamento do cérebro. A desidratação severa reduz o volume de sangue e a oxigenação cerebral, levando a sintomas neurológicos. Manter uma hidratação adequada é, portanto, uma medida preventiva fundamental.

Infecções: qualquer tipo de infecção, especialmente a urinária em idosos, pode desencadear um estado confusional agudo conhecido como delirium. A resposta inflamatória do corpo impacta o sistema nervoso central. Estima-se que essa condição afete até um em cada quatro idosos hospitalizados, destacando a sua relevância.

Medicamentos: efeitos colaterais, interações entre diferentes remédios ou dosagens inadequadas são causas frequentes de confusão, principalmente em quem faz uso de múltiplos fármacos.

Deficiências nutricionais: a falta de vitaminas essenciais, como a B12, interfere na saúde dos neurônios e pode levar a alterações cognitivas importantes.

Alterações metabólicas: níveis descontrolados de açúcar no sangue (hipoglicemia ou hiperglicemia), problemas na tireoide ou insuficiência renal e hepática também podem comprometer a função cerebral.

Como identificar os sinais

Reconhecer os sinais precocemente é fundamental para buscar ajuda. A pessoa com confusão mental pode apresentar uma combinação dos seguintes sintomas:

Dificuldade para manter o foco em uma conversa ou tarefa.

Desorientação em relação a tempo e espaço (não saber a data ou o local onde está).

Mudanças repentinas de humor, como agitação ou apatia.

Problemas de memória recente, esquecendo eventos que acabaram de acontecer.

Fala arrastada, desconexa ou com dificuldade para encontrar as palavras certas.

É fundamental não tratar a confusão mental como um simples esquecimento ou sinal natural do envelhecimento. Ao notar esses sinais em alguém, a orientação é procurar atendimento médico de urgência. A investigação correta pode revelar a causa e permitir o tratamento adequado, revertendo o quadro na maioria dos casos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.