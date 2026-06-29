O tipo de tumor na tireoide que exige teste genético imediato

O câncer de tireoide está entre os tumores que mais crescem em incidência no mundo. Apesar de a maioria dos casos ocorrer de forma esporádica, sem relação hereditária evidente, especialistas alertam que uma parcela dos pacientes pode apresentar predisposição genética, o que muda significativamente tanto a condução do tratamento quanto o acompanhamento de familiares.

Avanços na genética médica têm permitido identificar mutações associadas a síndromes hereditárias que aumentam o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer de tireoide. O diagnóstico dessas alterações pode orientar decisões terapêuticas mais precisas e possibilitar estratégias preventivas para parentes que ainda não apresentam sintomas.

Segundo o geneticista Paulo Victor Zattar Ribeiro, compreender a origem genética do tumor pode ter impacto muito além do paciente que recebeu o diagnóstico. “A genética não serve apenas para confirmar o diagnóstico. Ela permite compreender a causa da doença, orientar o prognóstico e identificar familiares que também podem estar em risco”, afirma.

Entre os principais cenários de predisposição hereditária está o câncer medular de tireoide, frequentemente associado à síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (MEN2), causada por mutações no gene RET. Nesses casos, o reconhecimento precoce pode inclusive permitir intervenções preventivas antes do aparecimento do câncer.

Além do gene RET, outras alterações genéticas relacionadas a síndromes hereditárias também podem aumentar o risco de tumores tireoidianos, incluindo mutações em genes como PTEN, APC e DICER1.

Para Igor Viana, médico clínico com especialização em endocrinologia, alguns sinais devem despertar a atenção dos profissionais de saúde para a possibilidade de uma causa hereditária. “Quando observamos câncer de tireoide em idade jovem, múltiplos casos na mesma família ou associação com outras doenças características de determinadas síndromes genéticas, é fundamental considerar uma investigação mais aprofundada”, explica.

Quando suspeitar de predisposição genética?

A avaliação genética costuma ser indicada em situações específicas, como:

Diagnóstico de câncer medular de tireoide

Histórico familiar de câncer de tireoide

Ocorrência da doença em idade precoce

Presença de tumores múltiplos ou recorrentes

Associação com outras manifestações clínicas compatíveis com síndromes hereditárias

Nesses casos, o teste genético pode ajudar a identificar a mutação responsável e direcionar não apenas o cuidado do paciente, mas também o rastreamento de parentes de primeiro grau. “Quando uma condição hereditária é identificada, mudamos não apenas a trajetória daquele paciente, mas também de toda a família. O rastreamento permite diagnosticar precocemente indivíduos que ainda não desenvolveram a doença”, destaca Paulo Zattar.

Medicina de precisão

O avanço da medicina de precisão vem transformando a forma como o câncer de tireoide é compreendido e tratado. Além de contribuir para o diagnóstico, os testes moleculares auxiliam na estratificação de risco e na definição de condutas cirúrgicas e terapêuticas mais individualizadas.

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Segundo os especialistas, a tendência é que a integração entre endocrinologia e genética se torne cada vez mais presente na prática clínica. “Estamos caminhando para uma medicina cada vez mais personalizada. Entender as características genéticas do paciente nos ajuda a tomar decisões mais assertivas e oferecer um acompanhamento adequado ao seu risco individual.”

