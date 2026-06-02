Você pode ter nódulos na tireoide e não saber disso

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Os nódulos na tireoide são uma condição mais comum do que muita gente imagina. Essas pequenas formações que surgem na glândula localizada na parte anterior do pescoço podem afetar uma parcela significativa da população — muitas vezes sem causar qualquer sintoma.

Estima-se que até 50% dos brasileiros possam apresentar algum tipo de nódulo na tireoide ao longo da vida, especialmente com o avanço da idade. As mulheres são as mais afetadas e representam cerca de 86,31% dos casos diagnosticados, com maior incidência a partir dos 40 anos.

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De acordo com o cirurgião geral Ernesto Alarcon, especialista em videolaparoscopia, o acompanhamento adequado é essencial.

“Essa alta prevalência reforça a importância do acompanhamento médico e da realização de exames preventivos. A ultrassonografia da tireoide é um exame simples e fundamental para identificar a presença de nódulos e avaliar suas características”, explica.

Mesmo quando não apresentam risco imediato, os nódulos precisam ser acompanhados para descartar possíveis complicações.

Quando o nódulo pode dar sinais

Na maioria dos casos, os nódulos são descobertos durante exames de rotina. No entanto, algumas pessoas podem apresentar sintomas, como:

- Caroço ou aumento de volume no pescoço

- Rouquidão persistente

- Dor local

- Dificuldade para engolir ou sensação de pressão na garganta

- Alterações hormonais, como hipertireoidismo ou hipotireoidismo

Por isso, a avaliação médica é importante mesmo quando os sintomas parecem leves.

Como é feito o tratamento

O tratamento depende de fatores como tipo do nódulo, tamanho e impacto na produção hormonal. Entre as principais abordagens estão:

- Acompanhamento periódico com ultrassonografia

- Terapia hormonal para regular níveis de TSH, T3 e T4

- Medicamentos antitireoidianos ou iodo radioativo em casos específicos

- Cirurgia, indicada quando os nódulos são muito grandes ou apresentam suspeita de malignidade

Segundo o Dr. Ernesto Alarcon, a grande maioria dos casos pode ser conduzida com segurança quando há diagnóstico adequado.

Por que os nódulos surgem?

Diversos fatores podem estar associados ao surgimento dessas alterações na tireoide, entre eles:

- Deficiência de iodo

- Doenças autoimunes, como a Hashimoto thyroiditis

- Cistos ou adenomas benignos

- Predisposição genética

- Processos inflamatórios

Prevenção e diagnóstico precoce

A recomendação médica é incluir a avaliação da tireoide nos check-ups de rotina, especialmente após os 40 anos ou quando há histórico familiar de alterações na glândula.

“Mesmo na ausência de sintomas, é importante investigar. O diagnóstico precoce permite acompanhar os nódulos e iniciar o tratamento adequado quando necessário”, alerta o Dr. Ernesto Alarcon.

Cuidar da saúde da tireoide é um passo importante para manter o equilíbrio hormonal e a qualidade de vida.

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