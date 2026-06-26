Hospital de BH conquista certificação importante sobre gestão da saúde

O Hospital Madre Teresa acaba de alcançar um marco inédito para a saúde brasileira ao se tornar o primeiro hospital filantrópico do país certificado na ISO 7101:2025, norma internacional desenvolvida para fortalecer a gestão das organizações de saúde diante dos desafios que transformam os sistemas assistenciais em todo o mundo.

Publicada pela International Organization for Standardization (ISO), a norma surge em contexto marcado pelo envelhecimento populacional, aumento das doenças crônicas, escassez de profissionais de saúde, pressão econômica sobre os sistemas assistenciais, rápida incorporação tecnológica e impactos crescentes das mudanças climáticas sobre a saúde das populações.

Mais do que estabelecer requisitos técnicos, a ISO 7101:2025 propõe uma nova forma de pensar a gestão em saúde. Seu foco está na capacidade das instituições de alinhar estratégia, governança, pessoas, recursos, operações e aprendizagem contínua em torno de um propósito comum: gerar valor sustentável para pacientes, profissionais, sociedade e para o próprio sistema de saúde.

Ao se tornar pioneiro na adoção da norma, o Hospital Madre Teresa se posiciona entre as primeiras instituições do mundo a incorporar um modelo internacional criado para apoiar a evolução dos sistemas de saúde diante de um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico.

“Para o Hospital Madre Teresa, esta certificação simboliza o resultado de uma jornada coletiva de aprimoramento contínuo. A ISO 7101:2025 projeta nossa instituição para um novo patamar de excelência e representa o reconhecimento internacional de que estamos entregando valor, além de reafirmar a confiança que a sociedade deposita nos nossos serviços”, afirma Waldirene Batista, gerente da Gestão da Qualidade do Hospital Madre Teresa.

Segundo Mara Machado, CEO do Instituto Qualisa de Gestão (IQG), a certificação representa um importante avanço para a maturidade da gestão hospitalar brasileira. "Os desafios enfrentados pelos sistemas de saúde deixaram de ser locais e passaram a ser globais. A ISO 7101:2025 nasce justamente da necessidade de fortalecer organizações para responder a essa nova realidade, criando estruturas mais integradas, resilientes e capazes de sustentar resultados ao longo do tempo. Não estamos falando apenas de qualidade assistencial, mas da capacidade de garantir que o cuidado continue sendo possível para as próximas gerações", afirma.

Para a executiva, a conquista do Hospital Madre Teresa sinaliza um movimento que tende a ganhar força nos próximos anos. "Durante décadas, as organizações de saúde evoluíram por meio de iniciativas importantes de acreditação, segurança e melhoria de processos. A ISO 7101 amplia essa visão ao conectar governança, liderança, estratégia e sustentabilidade organizacional. Ela ajuda a transformar excelência operacional em capacidade institucional."

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A certificação foi resultado de um processo abrangente de avaliação que analisou aspectos relacionados à liderança, governança, planejamento estratégico, gestão de riscos, desenvolvimento de pessoas, experiência dos pacientes, sustentabilidade e melhoria contínua.