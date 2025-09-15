Os 7 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo

A revista americana Newsweek divulgou seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo em 2026, e o Brasil marcou presença com 22 instituições — sendo sete públicas e 15 privadas. Entre os destaques estão o Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Unifesp, e hospitais privados como o Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês.

O levantamento é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista e avalia hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.

O ranking considera desde os 300 melhores hospitais em cardiologia e oncologia até os 125 melhores em neurocirurgia e urologia.

A metodologia combina recomendações de profissionais de saúde, dados de acreditação e certificações, e os resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista.

Os PROMs são indicadores que avaliam os resultados percebidos pelos próprios pacientes, como melhora de sintomas, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, permitindo medir a efetividade real dos cuidados médicos do ponto de vista de quem recebe o atendimento.

A pesquisa global foi realizada online entre maio e julho de 2025, garantindo uma avaliação ampla e atualizada do desempenho hospitalar.

Diferentemente de outras listas, o ranking não segue uma ordem de classificação, mas oferece uma visão abrangente da excelência médica ao redor do mundo. Confira abaixo os hospitais brasileiros que entraram na lista:

Hospitais públicos

Hospital das Clínicas da Unicamp – Campinas Hospital das Clínicas da USP – São Paulo Hospital de Ensino da UNIFESP – São Paulo Hospital Municipal Infantil Menino Jesus – São Paulo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo Instituto do Coração (InCor) – São Paulo INTO – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – Rio de Janeiro

Getty Images

Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)