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Estudo brasileiro: açaí pode ajudar a proteger o cérebro de adolescentes

Pesquisa identifica efeitos neuroprotetores, antioxidantes e potencial ação contra sintomas de ansiedade e depressão durante a fase de desenvolvimento cerebral

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Repórter
24/06/2026 11:38

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Pesquisa feita no Brasil demonstrar as propriedades do açaí que beneficiam cérebro de adolescente
Pesquisa feita no Brasil demonstra as propriedades do açaí que beneficiam cérebro de adolescente crédito: Divulgação

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O açaí, fruta símbolo da Amazônia brasileira, acaba de ganhar mais um respaldo científico. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) e publicado recentemente, revelou que compostos bioativos presentes no fruto podem exercer efeitos neuroprotetores importantes durante a adolescência, uma das fases mais sensíveis do desenvolvimento cerebral.

A pesquisa observou que o consumo de suco clarificado de açaí, rico em compostos fenólicos e antocianinas, foi capaz de reduzir marcadores de estresse oxidativo em áreas do cérebro relacionadas às emoções, à tomada de decisões e à memória. Os resultados também indicaram efeitos semelhantes aos de agentes ansiolíticos e antidepressivos em modelos experimentais, reforçando o potencial funcional da fruta amazônica.

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Segundo os pesquisadores, a adolescência é marcada por intensa remodelação neural e elevada plasticidade cerebral, tornando o cérebro mais vulnerável a fatores externos, e alimentos ricos em antioxidantes podem desempenhar papel relevante na proteção das células nervosas e na manutenção da saúde cognitiva.

“O açaí deixou de ser apenas um alimento energético para se consolidar como um produto associado ao bem-estar e à qualidade de vida. Estudos como esse reforçam aquilo que o consumidor já percebe no dia a dia, de que estamos diante de um alimento com propriedades funcionais cada vez mais reconhecidas pela ciência”, afirma Rodrigo Santana, diretor de expansão da rede de franquias Açaí Formosa.

Para a nutricionista Monica Magalhães, da Seed Nutrição e Gastronomia, os benefícios estão diretamente ligados à composição nutricional da fruta. “O açaí é uma das maiores fontes naturais de antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e a reduzir processos inflamatórios. Quando inserido em uma alimentação equilibrada, pode contribuir para a saúde cerebral, especialmente em períodos de intenso desenvolvimento cognitivo, como a adolescência.”

Os cientistas destacam que os resultados ainda estão em fase pré-clínica e que novos estudos em humanos serão necessários para aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos. Ainda assim, as evidências fortalecem o crescente interesse da comunidade científica pelo potencial do açaí como alimento funcional e nutracêutico.

“Além da ação antioxidante e neuroprotetora, pesquisas anteriores já relacionaram o consumo do açaí a efeitos anti-inflamatórios, cardioprotetores e de proteção celular, atributos associados à elevada concentração de compostos fenólicos presentes na fruta”, finaliza a nutricionista.

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