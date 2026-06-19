Congresso internacional aponta mudança nos procedimentos estéticos do rosto

O congresso internacional de medicina estética, longevidade e ciências do envelhecimento (Aesthetic Medicine World Congress, em inglês) (AMWC), realiza, nesta semana, edições em São Paulo e Seul, na Coreia do Sul. No Brasil, o evento segue até esta sexta-feira (19/6), no Centro de Convenções Frei Caneca, com mais de 250 palestrantes nacionais e internacionais. Na Coreia, a programação ocorre até sábado (20/6).

As duas edições discutem novas tecnologias, segurança nos procedimentos e tratamentos voltados à regeneração dos tecidos. Entre os temas em debate estão ultrassonografia facial, bioestimuladores, colágeno recombinante, exossomos, polinucleotídeos, PDRN e novas abordagens para tratar o envelhecimento do rosto.

O cirurgião bucomaxilofacial brasileiro Fábio Barros, que atua em estética facial, participa da edição em Seul. Para ele, uma das principais mudanças discutidas no congresso é a saída de uma estética muito centrada no preenchimento para uma avaliação mais completa da face.

“Não dá mais para pensar o rejuvenescimento facial apenas como preenchimento de uma área isolada. O envelhecimento envolve pele, gordura, músculos, ligamentos, vasos e estrutura óssea. Quando o profissional entende esse conjunto, consegue indicar melhor o que o paciente realmente precisa”, explica Fábio.

Entre as tendências discutidas estão tecnologias ligadas à medicina regenerativa. A proposta desses recursos não é promover grandes mudanças imediatas, mas atuar na recuperação progressiva da pele.

“Saímos de uma lógica muito centrada em volume para uma lógica de recuperação dos tecidos. Isso não significa abandonar os preenchedores, mas entender que o rejuvenescimento também passa por melhorar textura, elasticidade, espessura, qualidade dos tecidos e resposta biológica de cada paciente”, afirma Fábio.

Outro ponto de destaque é o uso crescente da ultrassonografia facial nos consultórios. A tecnologia permite identificar vasos sanguíneos, avaliar produtos aplicados anteriormente, planejar procedimentos e diagnosticar intercorrências com mais precisão.

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O AMWC integra a plataforma internacional IM-Aesthetics, que reúne congressos, cursos e publicações científicas voltados à educação continuada de profissionais da medicina estética.