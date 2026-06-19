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Suco verde com couve e gengibre para desinchar e ter mais energia pela manhã

Receita simples combina ingredientes anti-inflamatórios e termogênicos em uma bebida de preparo rápido para começar o dia

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
19/06/2026 08:00

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Suco verde com couve e gengibre para desinchar e ter mais energia pela manhã
A bebida pode se tornar um ritual na rotina, especialmente em dias que exigem mais foco e disposição. crédito: Tupi

Começar o dia com um suco verde pode ser o segredo para mais energia e uma sensação de leveza. Uma combinação específica de ingredientes, pensada para o corpo e a mente, oferece nutrientes essenciais logo nas primeiras horas da manhã.

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A bebida pode se tornar um ritual na rotina, especialmente em dias que exigem mais foco e disposição.

Por que essa combinação funciona?

O poder do suco não está em um único ingrediente milagroso, mas na sinergia entre eles. A couve, base da receita, é rica em clorofila e ferro, fundamentais para a oxigenação do sangue e, consequentemente, para a produção de energia.

O limão entra como um potente ativador do sistema digestivo e, por ser rico em vitamina C, potencializa a absorção do ferro presente na couve. Já o gengibre é um conhecido termogênico e anti-inflamatório natural, que ajuda a combater o inchaço matinal.

Esse suco quebra o jejum?

Copo alto de suco verde com canudo listrado em mesa de madeira, fundo claro.
Desfrute do suco verde funcional, uma dose matinal de energia e nutrientes essenciais para sua rotina diária.Créditos: depositphotos.com / lecic

Sim, é importante esclarecer essa dúvida comum. Qualquer alimento ou bebida com calorias, como este suco, interrompe o jejum metabólico. A proposta aqui não é estender o período sem comer, mas sim oferecer ao corpo, como primeira refeição do dia, uma carga de nutrientes de fácil absorção.

O objetivo é nutrir e hidratar o organismo de forma eficiente, preparando-o para as atividades do dia com vitalidade e sem a sensação de peso que outras refeições poderiam causar.

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Como preparar o suco verde funcional

A receita é prática e leva menos de cinco minutos para ficar pronta. O ideal é consumir imediatamente após o preparo para garantir a máxima absorção dos nutrientes, especialmente das vitaminas sensíveis à luz e ao ar.

Ingredientes:

  • 2 folhas de couve manteiga bem lavadas

  • Suco de 1 limão espremido na hora

  • 1 rodela de gengibre (cerca de 2 cm)

  • 1/2 maçã verde com casca

  • 5 folhas de hortelã

  • 200 ml de água de coco natural e gelada

Modo de preparo:

  1. Rasgue as folhas de couve com as mãos e coloque no liquidificador.

  2. Adicione a maçã picada, o gengibre, a hortelã e o suco de limão.

  3. Por último, acrescente a água de coco gelada.

  4. Bata tudo em alta velocidade por cerca de dois minutos, até a mistura ficar completamente homogênea e sem pedaços.

  5. Sirva imediatamente, sem coar, para aproveitar todas as fibras dos ingredientes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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