Suco verde com couve e gengibre para desinchar e ter mais energia pela manhã
Receita simples combina ingredientes anti-inflamatórios e termogênicos em uma bebida de preparo rápido para começar o dia
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Começar o dia com um suco verde pode ser o segredo para mais energia e uma sensação de leveza. Uma combinação específica de ingredientes, pensada para o corpo e a mente, oferece nutrientes essenciais logo nas primeiras horas da manhã.
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A bebida pode se tornar um ritual na rotina, especialmente em dias que exigem mais foco e disposição.
Por que essa combinação funciona?
O poder do suco não está em um único ingrediente milagroso, mas na sinergia entre eles. A couve, base da receita, é rica em clorofila e ferro, fundamentais para a oxigenação do sangue e, consequentemente, para a produção de energia.
O limão entra como um potente ativador do sistema digestivo e, por ser rico em vitamina C, potencializa a absorção do ferro presente na couve. Já o gengibre é um conhecido termogênico e anti-inflamatório natural, que ajuda a combater o inchaço matinal.
Esse suco quebra o jejum?
Sim, é importante esclarecer essa dúvida comum. Qualquer alimento ou bebida com calorias, como este suco, interrompe o jejum metabólico. A proposta aqui não é estender o período sem comer, mas sim oferecer ao corpo, como primeira refeição do dia, uma carga de nutrientes de fácil absorção.
O objetivo é nutrir e hidratar o organismo de forma eficiente, preparando-o para as atividades do dia com vitalidade e sem a sensação de peso que outras refeições poderiam causar.
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Como preparar o suco verde funcional
A receita é prática e leva menos de cinco minutos para ficar pronta. O ideal é consumir imediatamente após o preparo para garantir a máxima absorção dos nutrientes, especialmente das vitaminas sensíveis à luz e ao ar.
Ingredientes:
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2 folhas de couve manteiga bem lavadas
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Suco de 1 limão espremido na hora
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1 rodela de gengibre (cerca de 2 cm)
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1/2 maçã verde com casca
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5 folhas de hortelã
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200 ml de água de coco natural e gelada
Modo de preparo:
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Rasgue as folhas de couve com as mãos e coloque no liquidificador.
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Adicione a maçã picada, o gengibre, a hortelã e o suco de limão.
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Por último, acrescente a água de coco gelada.
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Bata tudo em alta velocidade por cerca de dois minutos, até a mistura ficar completamente homogênea e sem pedaços.
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Sirva imediatamente, sem coar, para aproveitar todas as fibras dos ingredientes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.