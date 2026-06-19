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Jacquin diz que vai passar a escovar os dentes após iniciar tratamento odontológico

Jacquin entrou na brincadeira e confirmou a mudança de hábitos. "Estou começando um tratamento. Vocês viram que falei que não escovo os dentes?"

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ANA CORA LIMA
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ANA CORA LIMA
Repórter
19/06/2026 10:00 - atualizado em 19/06/2026 10:00

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Erick Jacquin não participará de outros episódios do reality show, segundo a Band
Em vídeo publicado no Instagram, o francês apareceu ao lado do dentista Anderson Bernal, que brincou com a situação. "Quem diz que o Erick não vem cuidar dos dentes?", perguntou o especialista. crédito: Carlos Reinis/Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Meses após surpreender ao revelar que não tinha o hábito de escovar os dentes, Erick Jacquin anunciou que decidiu mudar a rotina. O chef de cozinha e jurado do MasterChef Brasil, na Band, contou nas redes sociais que iniciou um tratamento odontológico e que passará a dar mais atenção à saúde bucal.

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Em vídeo publicado no Instagram, o francês apareceu ao lado do dentista Anderson Bernal, que brincou com a situação. "Quem diz que o Erick não vem cuidar dos dentes?", perguntou o especialista. 

Na sequência, Jacquin entrou na brincadeira e confirmou a mudança de hábitos. "Estou começando um tratamento. Vocês viram que falei que não escovo os dentes? Agora o professor falou que acabou esse negócio", disse.

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O dentista aproveitou o momento para reforçar a importância dos cuidados com a higiene bucal. "Está vendo, gente? Porque saúde não é moda", afirmou.

A declaração que chamou a atenção do público foi feita durante uma participação de Erick Jacquin no Flow Podcast. Na ocasião, o chef comentava diferenças culturais entre brasileiros e franceses quando revelou que não costumava escovar os dentes, gerando repercussão nas redes sociais.

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