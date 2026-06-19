Cannabis medicinal: associação mineira amplia acesso ao medicamento

O diagnóstico de Alzheimer de dois casais de avós levou os irmãos Mateus, Rafael e Lucas Candini a buscar alternativas terapêuticas além dos tratamentos convencionais. A experiência com a cannabis medicinal passou a integrar o cuidado dos familiares a partir de 2018 e, posteriormente, deu origem à Angatu, associação sem fins lucrativos fundada em 2023 para ampliar a informação e acesso de pacientes a tratamentos com o medicamento.



"Tudo começou dentro da nossa própria família, quando buscamos alternativas para melhorar a qualidade de vida dos nossos avós" Angatu/Divulgação

Apesar da associação atender um público infantil e com bem-estar emocional, a maior parte dos associados é formada por pessoas acima dos 50 anos, refletindo a crescente demanda por alternativas terapêuticas para doenças neurodegenerativas e condições crônicas associadas ao envelhecimento.

Segundo Lucas Candini, advogado e um dos fundadores da entidade, Angatu é uma palavra de origem tupi-guarani que significa bem-estar, felicidade e alma boa. "Escolhemos esse nome porque ele representa o propósito que deu origem à associação. Tudo começou dentro da nossa própria família, quando buscamos alternativas para melhorar a qualidade de vida dos nossos avós."

"Hoje, trabalhamos para que mais pessoas tenham acesso à informação, ao acompanhamento adequado e a tratamentos conduzidos com responsabilidade e respaldo científico", afirma.

O Alzheimer é a principal condição atendida pela associação Angatu/Divulgação

Segundo o Relatório Nacional sobre a Demência, do Ministério da Saúde, cerca de 1,8 milhão de brasileiros convivem com demência, número que pode chegar a 5,7 milhões até 2050. O Alzheimer responde por 60% a 70% dos casos, e estudos investigam o uso medicinal da cannabis como alternativa complementar para o manejo de sintomas como agitação, ansiedade, distúrbios do sono e alterações comportamentais.

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"Hoje, atendemos pessoas de diferentes perfis, realidades e faixas de renda. Há pacientes idosos em tratamento para doenças neurodegenerativas, famílias que enfrentam condições raras e também pessoas que buscam acompanhamento para questões relacionadas à saúde mental. O que une essas histórias é a busca por acesso seguro, orientação qualificada e respaldo jurídico para conduzir o tratamento dentro das normas vigentes", afirma Lucas.