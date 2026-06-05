Olho tremendo sozinho: o que seu corpo está tentando te dizer?
Esse espasmo involuntário pode ser um alerta para estresse ou falta de vitaminas; veja as principais causas e como aliviar esse incômodo comum
compartilheSIGA
Aquela sensação incômoda de ter o olho tremendo sozinho, sem controle, é algo que a maioria das pessoas já experimentou. Conhecida tecnicamente como mioclonia (ou mioquimia) palpebral, essa contração involuntária e repetitiva do músculo da pálpebra geralmente é inofensiva e desaparece sozinha. No entanto, ela pode ser um sinal de que seu corpo está pedindo mais atenção a certos hábitos de vida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
-
Tremedeira no olho aparece de repente e deixa muita gente intrigada
-
Sinais de estresse aparecem no corpo antes do esgotamento e quase ninguém percebe
-
O que acontece com os seus olhos quando você não pisca corretamente?
Na maioria dos casos, o tremor palpebral está ligado a fatores do dia a dia. Entender a origem do problema é o primeiro passo para aliviá-lo. As causas mais comuns incluem:
-
Estresse e ansiedade: Períodos de alta tensão liberam hormônios como o cortisol, que podem causar tensão muscular, incluindo os pequenos músculos ao redor dos olhos.
-
Cansaço e falta de sono: Um corpo que não descansa o suficiente fica mais propenso a espasmos musculares. O ideal é garantir um sono de qualidade, garantindo de sete a nove horas por noite.
-
Fadiga visual digital: Passar longas horas em frente a telas de computadores, celulares ou tablets força a musculatura ocular. Para evitar o cansaço, adote a regra “20-20-20”: a cada 20 minutos, faça uma pausa de 20 segundos e olhe para algo a 20 pés de distância (cerca de 6 metros).
-
Consumo excessivo de cafeína e álcool: Ambas as substâncias são estimulantes que podem aumentar a reatividade muscular e desencadear os tremores.
-
Deficiências nutricionais: A falta de certos nutrientes pode afetar a função muscular e nervosa. As deficiências mais associadas ao tremor ocular são de magnésio, potássio, cálcio e vitamina B12.
-
Olhos secos ou irritados: Alergias, uso de lentes de contato ou ambientes com ar-condicionado podem ressecar a superfície ocular, causando irritação e espasmos como resposta.
Sinais de alerta: quando procurar um médico?
Embora a mioquimia palpebral seja geralmente benigna, é importante ficar atento a alguns sinais que podem indicar a necessidade de uma avaliação médica. Procure um oftalmologista se o tremor:
-
Persistir por várias semanas sem melhora;
-
Espalhar-se para outras partes do rosto, como bochechas ou boca;
-
Fizer com que a pálpebra se feche completamente a cada contração;
-
For acompanhado de vermelhidão, inchaço, secreção ou queda da pálpebra superior.
Em casos raros, esses sintomas podem estar associados a condições neurológicas que exigem diagnóstico e tratamento adequados.
Como aliviar o olho tremendo?
Para a maioria das pessoas, algumas mudanças simples no estilo de vida são suficientes para resolver o problema. Considere adotar as seguintes práticas:
-
Gerenciar o estresse: Pratique técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou ioga.
-
Priorizar o sono: Crie uma rotina relaxante antes de dormir para garantir um descanso reparador.
-
Reduzir estimulantes: Diminua o consumo de café, chás com cafeína, refrigerantes e bebidas alcoólicas.
-
Fazer pausas das telas: Lembre-se da regra “20-20-20” para descansar a visão ao longo do dia.
-
Manter uma dieta equilibrada: Consuma alimentos ricos em magnésio (folhas verdes, nozes), potássio (banana, batata), cálcio (laticínios) e vitamina B12 (carnes, ovos).
-
Manter os olhos lubrificados: Se sentir os olhos secos, o uso de colírios lubrificantes (lágrimas artificiais) pode ajudar, mas consulte um especialista antes de usar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.