Doenças reumáticas afetam o prazer sexual: entenda

Dor nas articulações, fadiga intensa, rigidez muscular e limitação de movimentos são alguns dos sintomas conhecidos, e visíveis, das doenças reumáticas. O que ainda permanece pouco discutido, dentro e fora dos consultórios médicos, é o impacto dessas doenças sobre a sexualidade e a vida afetiva dos pacientes.



As disfunções sexuais são altamente prevalentes entre pessoas com doenças reumáticas inflamatórias e crônicas como artrite reumatoide, fibromialgia e lúpus. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), que avaliou 68 mulheres com diagnóstico de artrite reumatoide inicial, mostrou um recorte da vida sexual de quem tem que driblar a dor para sentir prazer: 79,6% admitiu ter alguma disfunção sexual.



Um segundo estudo avaliou 163 pacientes com diagnósticos de doenças reumáticas diversas, incluindo 24 pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide estabelecida. A disfunção sexual foi encontrada em 18,4% do total de participantes e em 8,3% daquelas com artrite reumatoide.

Entre os principais fatores associados às dificuldades na sexualidade estão dor, fadiga, rigidez articular, diminuição da mobilidade e da força articular, depressão, ansiedade, redução da libido, alterações hormonais, efeitos adversos de medicamentos, impacto negativo da doença sobre a autoestima e a imagem corporal e a própria dificuldade de desempenho sexual (incapacidade sexual) e a diminuição significativa do impulso sexual.



Segundo reumatologista Licia Mota, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), a sexualidade ainda é um tema desafiador tanto para os profissionais de saúde quanto para os próprios pacientes. “Levantamentos indicam que as disfunções sexuais podem atingir até 70% das mulheres e 50% dos homens com doenças reumáticas A saúde sexual é um domínio extremamente importante da qualidade de vida, e precisa ser mais explorada dentro da medicina. Muitos pacientes convivem com dor, insegurança, medo e sofrimento emocional sem jamais conversar sobre isso durante uma consulta”, afirma.



O “silêncio” dentro e fora do consultório



De acordo com a pesquisadora, a dificuldade em discutir sexualidade decorre de um tabu compartilhado entre médicos e pacientes. “A sexualidade é reconhecida como um fator essencial da qualidade de vida. Porém, assim como avaliamos o nível da dor ou a intensidade da fadiga, a sexualidade é observada, principalmente, por meio do relato do paciente, o que significa que seu impacto só pode ser mensurado por meio do diálogo aberto e sem tabus entre médico e paciente.

No entanto, uma lacuna importante ainda ocupa os consultórios: o silêncio. “A maioria dos pacientes se sente constrangida e acaba não tocando no assunto nem com seus parceiros, nem com seu médico, o que pode impactar negativamente na saúde mental, autoestima e relacionamentos”, destaca Licia.



A especialista explica que, apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecer a saúde sexual como parte essencial do bem-estar físico, mental e social, muitas vezes, o paciente sente vergonha de perguntar, acha que será julgado ou acredita que sexualidade não deveria ser tema da consulta médica. “Isso precisa mudar”, diz a especialista.

“Um fato positivo é que estudos científicos vêm, cada vez mais, empoderando médicos a abordar o assunto de forma técnica e acolhedora. Afinal, já sabemos que estar preparado para orientar o paciente sobre libido, desconforto sexual, autoestima ou dificuldades conjugais associadas à doença faz toda a diferença, e contribui para que o tema deixe de ser invisível e passe a ser tratado como essencial para quem sofre com essas doenças que têm forte impacto sobre a vida íntima”, explica.

Segundo a professora, os impactos da doença reumática sobre a sexualidade vão além da dor e da limitação funcional. Estudos mostram associação importante entre disfunção sexual e sintomas de ansiedade, depressão, isolamento emocional e crises conjugais.



“Pacientes frequentemente relatam medo de sentir dor durante a relação sexual, vergonha do próprio corpo, perda de desejo sexual, dificuldade para determinadas posições, sensação de inadequação, afastamento afetivo do parceiro, redução da autoestima e exaustão física persistente”, complementa.



Como tratar?



Alguns pontos simples que podem trazer clareza e mudar o rumo do tratamento. A especialista defende que incluir sexualidade no repertório da consulta médica permite identificar presença ou não de sofrimento emocional. Ela preparou algumas sugestões de tópicos que podem ser abordados entre médicos e pacientes para facilitar a conversa:



Você tem sentido alguma dificuldade, desconforto ou dor na relação sexual?

A fadiga ou a rigidez matinal interferem nos seus momentos de intimidade?



Existe medo de piora da dor durante a atividade sexual?



Houve redução da libido após o início da doença?



Você sente algum tipo de constrangimento em relação ao seu corpo?



Você sente que seu relacionamento foi afetado de alguma forma pela doença?



Você percebe sintomas de tristeza, ansiedade ou vontade de se manter mais isolado?



Verifique com seu médico se os medicamentos atuais do tratamento podem afetar o desejo ou desempenho sexual. E pergunte se existe um horário melhor para tomar a medicação que ajude a diminuir a dor durante o sexo



Peça dicas de como você pode conversar com seu/sua parceiro(a) sobre suas limitações sem afetar sua intimidade



“Quando o profissional abre espaço para o diálogo, muitas vezes surgem sintomas que o paciente nunca havia relatado. Isso melhora a relação médico-paciente e permite um cuidado mais humano e mais completo”, detalha a reumatologista.



Licia também explica que considerar a sexualidade dentro da assistência médica representa uma mudança importante na forma de cuidar. “Controlar a inflamação é fundamental, mas o paciente quer mais do que um resultado de exame normal. Ele quer voltar a dormir bem, trabalhar, se movimentar, recuperar autoestima e manter vínculos afetivos. A sexualidade faz parte disso”, ressalta.

A partir de um conjunto de estudos conduzidos na Universidade de Brasília (UnB), pesquisadores brasileiros liderados pela reumatologista e professora Licia Mota desenvolveram o primeiro guia educativo com orientações práticas sobre sexualidade no Brasil para pacientes com doenças reumáticas. O material ficou informalmente conhecido como “ReumaSutra”.

O guia foi elaborado em parceria com profissionais da terapia ocupacional e inspirado em recomendações internacionais adaptadas à realidade dos pacientes brasileiros.



Entre as recomendações do guia, destacam-se:



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Preparação : Um banho quente antes da atividade sexual pode ajudar a relaxar a musculatura e as articulações, diminuindo a dor. Massagens suaves também podem ser benéficas. O uso de travesseiros e almofadas para apoiar as articulações pode fazer uma grande diferença no conforto durante o ato sexual



: Um banho quente antes da atividade sexual pode ajudar a relaxar a musculatura e as articulações, diminuindo a dor. Massagens suaves também podem ser benéficas. O uso de travesseiros e almofadas para apoiar as articulações pode fazer uma grande diferença no conforto durante o ato sexual Organização da rotina : Planejar o sexo para horários de maior energia, dividir tarefas domésticas para evitar cansaço excessivo e fazer pausas para descanso são estratégias importantes



: Planejar o sexo para horários de maior energia, dividir tarefas domésticas para evitar cansaço excessivo e fazer pausas para descanso são estratégias importantes Criatividade : É muito importante o paciente ter clareza de que há outras formas de expressão de sua sexualidade como toques, carícias, beijos, o sexo oral, a masturbação e o uso de brinquedos eróticos (massageadores/vibradores) podem ser alternativas prazerosas, especialmente para quem tem dor nas mãos ou mandíbula



: É muito importante o paciente ter clareza de que há outras formas de expressão de sua sexualidade como toques, carícias, beijos, o sexo oral, a masturbação e o uso de brinquedos eróticos (massageadores/vibradores) podem ser alternativas prazerosas, especialmente para quem tem dor nas mãos ou mandíbula Lubrificantes: O uso de lubrificantes à base de água é recomendado para casos de secura vaginal

“O objetivo nunca foi transformar a sexualidade em algo mecânico, mas oferecer informação prática para reduzir dor, desconforto e insegurança. Compreendemos que pequenas adaptações podem melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Esse guia é um exemplo de como a ciência pode ser aplicada de forma prática e sensível para melhorar a qualidade de vida”, explica Licia.