3 chás que podem acalmar e melhorar a sua ansiedade

Em um mundo onde os índices de ansiedade continuam a ser um desafio em 2026, pode parecer simplista sugerir uma xícara de chá para acalmar um coração acelerado. Mas a verdade é que certas ervas, usadas há séculos, possuem compostos bioativos que realmente auxiliam no controle do estresse do dia a dia, trazendo um alívio pontual e reconfortante.

Como as ervas realmente funcionam no corpo?

A escolha correta dos ingredientes e o preparo adequado são fundamentais para extrair o máximo de suas propriedades calmantes, transformando um simples hábito em um aliado do bem-estar mental.

A eficácia desses chás não é crendice popular. A ciência explica que certas plantas contêm substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central. A camomila, por exemplo, é rica em apigenina, um composto que se liga aos receptores GABA no cérebro e induz a um efeito relaxante, muito semelhante a um sedativo leve.

De forma semelhante, estudos indicam que a melissa (erva-cidreira) e as folhas do maracujá possuem ativos como o ácido rosmarínico e flavonoides (incluindo a passiflorina) que auxiliam no aumento dos níveis de GABA, um neurotransmissor que diminui a atividade excessiva dos neurônios e promove a calma.

Esses chás substituem remédios para ansiedade?

Não, e é crucial ter essa clareza. As infusões são consideradas um suporte complementar para aliviar sintomas leves de estresse e ansiedade momentânea. Elas não substituem o tratamento médico para transtornos de ansiedade diagnosticados, que podem exigir terapia e medicamentos controlados.

Especialistas reforçam que o uso de chás deve ser visto como parte de uma rotina de autocuidado, mas nunca como a única solução. Se sintomas como taquicardia, falta de ar e preocupação excessiva forem persistentes, a orientação de um médico ou psicólogo é indispensável para um diagnóstico correto.

3 receitas fáceis para fazer em casa

Preparar um bom chá calmante é um ritual que começa na escolha dos ingredientes. Dê preferência a ervas frescas ou desidratadas de boa procedência. Abaixo, confira três preparos simples e eficazes:

Chá de camomila com mel: Ferva 250 ml de água filtrada. Desligue o fogo e adicione 1 colher de sopa de flores de camomila desidratadas. Tampe a xícara ou o bule e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e, se desejar, adoce com uma colher de chá de mel, que também possui propriedades relaxantes. Infusão de folhas de maracujá: Use 1 colher de chá de folhas secas de maracujá para cada 200 ml de água. Aqueça a água até quase ferver, mas não deixe borbulhar. Despeje sobre as folhas em uma xícara, abafe por cerca de 10 minutos e coe antes de beber. Evite o consumo excessivo. Chá de melissa (erva-cidreira): Adicione 1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de melissa em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão, com a xícara tampada, por cerca de 7 minutos para preservar os óleos essenciais. Coe e beba ainda morno, preferencialmente antes de dormir. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.