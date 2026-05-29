Recebeu a restituição do IR no primeiro lote? Cinco dicas para usar o dinheiro
Quitar dívidas, investir ou fazer uma reserva de emergência; veja as melhores estratégias para fazer seu dinheiro render e não cair em armadilhas
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A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29/5) o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Com um dinheiro extra na conta, muitos contribuintes ficam em dúvida sobre a melhor forma de utilizá-lo. O planejamento é essencial para que o valor não se perca em gastos do dia a dia e possa realmente fazer a diferença no seu orçamento.
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Para saber se você foi incluído nesse lote, basta acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Neste ano, o pagamento será feito em quatro lotes, nas seguintes datas:
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Primeiro lote: 29 de maio
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Segundo lote: 30 de junho
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Terceiro lote: 31 de julho
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Quarto lote: 28 de agosto
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Como consultar o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026
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A decisão de como usar a restituição depende do seu momento financeiro atual. Se você tem dívidas, principalmente as mais caras, como cheque especial e rotativo do cartão de crédito, quitá-las deve ser a prioridade máxima, já que os juros dessas modalidades podem transformar um pequeno débito em um grande problema financeiro em pouco tempo.
5 estratégias para usar bem sua restituição
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Elimine as dívidas mais caras: comece pelas contas que possuem os juros mais altos. Negociar o pagamento à vista geralmente garante bons descontos, potencializando o uso do dinheiro. Livrar-se desses débitos alivia o orçamento mensal e abre espaço para novos objetivos.
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Construa sua reserva de emergência: se você não tem dívidas, o passo seguinte é montar ou fortalecer um fundo para imprevistos. O ideal é ter um valor guardado que cubra de três a seis meses do seu custo de vida. Esse dinheiro deve ficar em um investimento seguro e de fácil resgate.
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Invista com foco nos seus sonhos: a restituição pode ser o ponto inicial para um investimento de médio ou longo prazo. Pense em seus objetivos, como trocar de carro, fazer uma viagem ou planejar a aposentadoria. Aplicações, como Tesouro Direto ou CDBs, são opções acessíveis e seguras.
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Antecipe despesas anuais: use o valor para quitar gastos que já estão previstos no calendário, como IPVA, IPTU ou matrícula escolar. Pagar essas contas à vista pode render descontos e evita que você precise se endividar no futuro para cobri-las.
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Realize um desejo de forma planejada: se suas finanças estão em dia, não há problema em usar parte do dinheiro para algo que você deseja. A chave é o planejamento. Em vez de gastar por impulso, defina um objetivo, como a compra de um eletrônico ou uma pequena reforma em casa, e use a restituição para isso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata