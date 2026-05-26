Jogo de tabuleiro transforma educação alimentar em experiência lúdica

Cientistas ligados ao Núcleo de Pesquisas Pescado para Saúde desenvolveram um jogo de tabuleiro educativo que apresenta ao público infantojuvenil conteúdos científicos sobre alimentação e sustentabilidade.

Intitulado “Turma do Peixoto: Rota do Pescado”, o material é parte do projeto de iniciação científica da estudante de graduação em nutrição Giovanna Myuke Hoshino Ricardo, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP).

O Núcleo de Pesquisas Pescado para Saúde é um Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) apoiado pela FAPESP no Instituto Oceanográfico da USP.

Desenvolvido sob a orientação dos pesquisadores Vander Bruno e Jéssica Levy, o jogo utiliza perguntas, desafios e personagens para abordar temas relacionados à nutrição e ao universo do pescado.

“O objetivo foi criar um material que aproximasse as crianças do tema do pescado de forma divertida, despertando curiosidade e incentivando hábitos alimentares mais saudáveis desde cedo”, explica Hoshino Ricardo.

O tabuleiro foi inspirado em jogos clássicos de percurso, como ludo, e conta com seis personagens da chamada “Turma do Peixoto”, originalmente criada em outra iniciativa ligada ao CCD. Desenvolvido para até seis participantes, o jogo conta com cartas educativas divididas em quatro categorias temáticas: espécies e curiosidades; nutrição; sustentabilidade; escolha e preparo dos alimentos. Durante a partida, os jogadores avançam pelo tabuleiro ao responder perguntas e desafios relacionados ao tema do jogo.

Entre as perguntas presentes nas cartas estão temas como benefícios do ômega-3, diferenças entre pesca e aquicultura, sustentabilidade dos sistemas alimentares, biodiversidade aquática e formas seguras de preparo do pescado.

“O jogo mostra como o apoio da FAPESP à pesquisa pode gerar produtos inovadores de divulgação científica e educação alimentar com impacto social. A partir de uma atuação interdisciplinar envolvendo diferentes pesquisadores o material traduz evidências sobre alimentação saudável, sustentabilidade e pescado em uma linguagem acessível e lúdica para crianças e adolescentes com potencial de aplicação em escolas, feiras de ciências, atividades de extensão, eventos de saúde e ações educativas em diferentes contextos institucionais”, afirma Levy.

O lançamento oficial do jogo ocorreu no dia 14 de maio, no espaço NutriSaber do 29º Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran), realizado em Curitiba. O material pode ser acessado gratuitamente em formato digital no Linktree do projeto Pescado para Saúde.

* Com informações do Núcleo de Pesquisas Pescado para Saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia