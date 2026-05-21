Por que casos de meningite disparam nos meses de frio?

O avanço dos meses mais frios no Brasil traz um alerta conhecido pelas autoridades: o aumento dos casos de meningite. Comum entre o outono e o inverno, a doença mantém um impacto relevante no país.

Dados do boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde mostram que, entre 2010 e o primeiro semestre de 2025, foram confirmados 246.280 casos de meningite no Brasil, com 23.986 óbitos no período, uma média de cerca de 1.500 mortes por ano. O cenário reforça a importância da testagem rápida em prol de melhores desfechos clínicos e do controle epidemiológico.



De acordo com Natália Strohmayer, mestre e doutora em microbiologia e biologia molecular e assessora científica da Biomédica, a sazonalidade da doença está relacionada a fatores climáticos e comportamentais. “Nos meses de outono e inverno, principalmente entre maio e agosto, nós observamos um aumento dos casos devido ao tempo mais seco, que irrita as mucosas, além da maior circulação de vírus respiratórios e da permanência em ambientes fechados e com aglomerações, o que favorece a transmissão”, explica.



Dados internos da empresa de soluções diagnósticas Biomédica reforçam esse padrão. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, os maiores volumes de testes para a detecção de meningite destinados tanto ao setor público quanto ao privado foram registrados, justamente, nos meses de maio e agosto.



Apesar da estrutura consolidada da rede pública para o diagnóstico da meningite, com destaque para a atuação dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), ainda existem desafios importantes, especialmente quando se trata da detecção precoce. Entre eles, estão o tempo de resposta de métodos tradicionais, a logística de transporte de amostras e o acesso ainda desigual a tecnologias mais avançadas, como a biologia molecular.



Nesse cenário, a incorporação recente de painéis moleculares para meningite e encefalite no rol da saúde suplementar representa um avanço significativo. A tecnologia permite identificar múltiplos agentes infecciosos em poucas horas, contribuindo para um tratamento mais rápido e assertivo, redução do uso desnecessário de antibióticos e melhores desfechos clínicos.



Outro fator que influencia o comportamento da doença no país é o cenário pós-pandemia. A quebra dos padrões sazonais durante o período de isolamento social e a posterior retomada das atividades contribuíram para uma reconfiguração da circulação dos agentes infecciosos. Além disso, a queda nas coberturas vacinais e o papel de adolescentes como potenciais transmissores assintomáticos têm impacto direto na dinâmica epidemiológica da meningite.



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Para a biomédica, o fortalecimento do diagnóstico de precisão é estratégico no enfrentamento da doença. “A meningite consiste em uma condição de evolução rápida, em que o tempo para diagnóstico pode ser decisivo. Testes moleculares, como o PCR em tempo real, permitem uma identificação ágil e altamente sensível dos agentes causadores, apoiando tanto a prática clínica quanto a vigilância epidemiológica”, destaca Natália.