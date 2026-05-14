Nova técnica de reconstrução peniana amplia órgão em 6,3 cm em homens cis

Qual foi o ganho de comprimento, função sexual e autoimagem genital após a reconstrução peniana com a técnica de TCM - Mobilização Total dos Corpos Cavernosos, desenvolvida pelo urologista brasileiro Ubirajara Barroso Jr.? O estudo com essa análise será apresentado em primeira mão no Congresso da American Urological Association (AUA), que acontece a partir dessa sexta (15/5), em Washington, nos Estados Unidos.

Desenvolvida em 2021, a técnica já foi aplicada em 14 pacientes. Ela tem sido indicada para homens que tiveram amputação peniana oncológica ou de forma traumática e também para desenvolvimento de um pênis do zero em homens transgênero.

O trabalho será apresentado pelo por Ubirajara na sessão de pôsteres interativos. Para o médico, que também é coordenador da disciplina de Urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e professor da pós-graduação da Escola Bahiana de Medicina, as técnicas tradicionais de reconstrução peniana apresentam limitações relevantes.

“A faloplastia e a metoidioplastia são opções consagradas, mas com restrições importantes. A técnica de Mobilização Total dos Corpos Cavernosos (TCM) surge como uma alternativa promissora, pois permite ganho de comprimento peniano, preserva as estruturas neurovasculares e dispensa o uso de prótese peniana”, afirma.

Metodologia do estudo

Trata-se de um estudo de coorte observacional e analítico, com avaliação pós-operatória única, realizado em dois grandes centros no Brasil, localizados em Salvador e São Paulo.

Foram analisadas medidas de comprimento peniano, além da aplicação do Índice Internacional de Função Erétil (IIEF), da Escala de Triagem de Procedimentos Estéticos para Dismorfia Peniana (COPS-P) e de questionários sobre experiência sexual.

Resultados

Foram avaliados 14 pacientes — oito homens cisgênero e seis homens transgênero — com idade média de 37,2 anos.

O comprimento peniano mediano aumentou de 2,3 cm para 7 cm, com ganhos significativos tanto no grupo cisgênero (6,3 cm) quanto no grupo transgênero (3,7 cm).

Todos os pacientes cisgênero relataram orgasmo, penetração e ejaculação. Entre os pacientes transgênero, 75% relataram orgasmo e 25% relataram penetração. Quanto maior o pênis obtido após a cirurgia, maior foi o desejo sexual.

De acordo com Ubirajara, o TCM mostrou-se uma técnica eficaz, com aumento substancial do comprimento peniano, preservação da função sexual e boa aceitação funcional do órgão reconstruído.

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“Trata-se de uma técnica promissora na reconstrução peniana. No entanto, estudos multicêntricos com amostras maiores e acompanhamento a longo prazo são essenciais para consolidar estes achados”, pondera o urologista.